Salvo en América latina, se mantiene el nivel de inversión en capital de riesgo

La inversión en capital de riesgo a nivel global mostró resiliencia en el 2° trimestre del 2020, alcanzando los u$s 62,9 mil millones en 4502 acuerdos, equiparable al 1°trimestre, que registró u$s 63,8 mil millones en 5624 acuerdos, aunque inferior a la del segundo trimestre del 2019 (de u$s 69,8 mil millones). De esta manera el 1° semestre de 2020 cerró con u$s 126.700 millones en 10.126 acuerdos.

Los inversores en capitales de riesgo continuaron colocando dinero, particularmente en compañías de etapa avanzada. Este enfoque fue una continuación de la tendencia a invertir en "negocios más seguros" registrada en los trimestres anteriores al Covid-19. Los 10 mejores acuerdos a nivel mundial representaron más de u$s 9000 millones en inversión, de los cuales la región de las Américas (básicamente, EE.UU.) se quedó con el 56 por ciento.

"No es sorprendente que ciertos inversores de capital riesgo se estén concentrando en sus carteras existentes", explicó Conor Moore, colíder de KPMG Private Enterprise Emerging Giants Network de KPMG International. "La pandemia ha obligado a muchas compañías a replantearse sus planes para el año 2020, en tanto que otras de reciente creación, que podrían haber planificado una salida, han retrasado sus planes hasta 2021.

Esto ha llevado a los inversores en capital de riesgo a reevaluar dónde pueden necesitar invertir en los próximos trimestres, con el objetivo de ayudar a cerrar cualquier brecha en las compañías de su cartera, o si finalmente deciden colocar su capital en compañías que están surgiendo o que están beneficiándose como resultado de la pandemia", agregó.

Entre los principales aspectos que dejó el segundo trimestre del 2020 se destacan que la inversión global de capital de riesgo se mantuvo relativamente estable, pasando de u$s 63-800 millones en 5624 acuerdos en el primer trimestre a más de u$s 62.900 millones en 4502 en el segundo trimestre de 2020. EE.UU. representa más de la mitad de la inversión de capital de riesgo a nivel mundial durante el 2° trimestre de 2020, con una inversión de u$s 34.300 millones en 2197 acuerdos.

A nivel regional, en tanto, las Américas lideraron la inversión en capital de riesgo durante el 2° trimestre del 2020, con u$s 35.600 millones en 2354 acuerdos. Los EE.UU. representan el 97% de esa cifra, mientras que México y Brasil se quedaron con el 0,1% y 0,7% respectivamente: aportaron sólo u$s 260 millones.

Asia siguió con u$s 16.900 millones recaudados en 1011 acuerdos, y Europa, u$s 10.100 millones en 1062 acuerdos.

En Latinoamérica y América del Sur, por su parte, la caída de la inversión en capital de riesgo fue sensible durante el 2° trimestre del 2020.

Otro de los datos salientes que deja el 2° trimestre es que los cinco acuerdos más grandes se dieron en los Estados Unidos y en China: Waymo, con sede en California (u$s 3000 millones), MGI Tech de Shenzhen (u$s 1000 millones), DiDi Bike, con sede en Hangzhou (u$s 1000 millones), Stripe, con sede en San Francisco (u$s 850 millones) y Zuoyebang, con sede en Beijing (u$s 750 millones).

El financiamiento global de empresas, por su parte, por primera vez se mantuvo débil, con solo u$s 10.200 millones invertidos en 2439 acuerdos en la primera mitad del año, muy por debajo del ritmo del año pasado de u$s 28.200 millones en general, en 7490 financiamientos.

La actividad de recaudación de fondos de capital de riesgo fue fuerte a mediados de año, con más de u$s 60.000 millones recaudados en 299 fondos.

El capital de riesgo de las empresas se desacelera a medida que los inversores se concentran en el núcleo de su negocio. El volumen de transacciones de capital de riesgo de las empresas se redujo considerablemente durante el 1° semestre del año, cayendo por debajo de 1000 acuerdos a nivel mundial en el segundo trimestre de 2020. Debido a la pandemia global de la COVID-19, muchas organizaciones se concentraron en hallar las formas de mejorar su propia posición operativa en lugar de considerar nuevas inversiones.