Brecha: rechazan venta de bonos, devaluación o desdoblar el mercado

La Fundación de Investigaciones Económicas para el Desarrollo (FIDE) aseguró que se debe ordenar la dinámica del dólar financiero, hacer sintonía fina regulatoria y promover instrumentos de ahorro en pesos.

Al mismo tiempo, la institución descartó en un informe la devaluación, el desdoblamiento o la intervención con bonos en el mercado de contado con liquidación para achicar la brecha. "La devaluación, el desdoblamiento o nuevo endeudamiento externo para administrar la brecha cambiaria en el escenario post canje, son opciones que han fracasado y que, a poco de andar, terminan generando efectos macroeconómicos negativos", sentenció el instituto creado por el desarrollista Héctor Valle, que luego comandó su discípula, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en uso de licencia.

En cambio, el economista Nicolás Zeolla, quien reemplaza a Marcó del Pont en la edición, propugna la necesidad de "ordenar la dinámica del dólar financiero, hacer sintonía fina regulatoria, promover el desarrollo de instrumentos de ahorro en pesos y en paralelo impulsar políticas sectoriales para generar dólares genuinos".

La posición de este think tank es relevante porque el Gobierno está definiendo la estrategia a partir de hoy para abordar la reducción de reservas alimentada por la brecha, luego de haber declarado el Ministro de Economía, Martín Guzmán, que no habrá cambios en el cupo de u$s 200 para adquirir dólares para ahorro.

En ese sentido, el sábado la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, había reconocido "discusiones" en el Gobierno respecto del cepo en medio de un "problema estructural de falta" de dólares. "Las peleas entre Economía y BCRA no son tales, lo que hay son discusiones", sostuvo Todesca. "Discutimos lo mismo que discute el resto de la profesión. Hay un problema estructural de falta de dólares".

FIDE destacó que el acuerdo por la deuda hará que entre 2020 y 2024 deberán pagarse sólo u$s 7500 millones.

FIDE subrayó positivamente que "se ha anticipado el objetivo de reducir el déficit primario en torno al 4,5% del PBI. Ello supondrá un esfuerzo de mayor recaudación y también de reducción y reasignación del gasto público. A medida que la economía muestra indicios de una relativa (pero aún heterogénea) mejora en la actividad, las políticas de asistencia a las empresas buscan apoyarse crecientemente en el crédito subsidiado".

Finalmente, el think tank destacó que "la inversión pública también ha sido definida como un motor de la recuperación post pandemia. Es un sector con elevados efectos multiplicadores sobre el PBI y el empleo y poco demandante en materia de importaciones"