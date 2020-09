Palermo: el gobierno porteño anunció que reforzará los controles en bares y espacios gastronómicos tras las aglomeraciones

Tras la reapertura de espacios gastronómicos y otros locales en la ciudad de Buenos Aires, que ahora deben funcionar bajo estrictos protocolos, Diego Santilli hizo un balance de cómo se lleva adelante y prometió más controles tras las aglomeraciones que se vieron ayer.

"En la ciudad de Buenos Aires se cumplen los protocolos, los vecinos son responsables y la mayoría cumple. Nosotros tenemos que controlar si hay violaciones, que siempre hay, por eso hoy vamos a reforzar los controles", sostuvo el vicejefe de Gobierno, en diálogo con Radio Provincia.

De acuerdo con las declaraciones de Santilli, desde el Ejecutivo porteño se hizo "un control exhaustivo en la ciudad para cumplir con todas las condiciones y cuidados". "Pero siempre hay algún lugar donde se puede incrementar ese control, por eso estamos pidiéndole a la gente mucha responsabilidad", dijo.

Santilli respondió así a los cuestionamientos de Santiago Cafiero, quien más temprano reclamó que la Ciudad "haga cumplir los protocolos con los que se comprometió". El jefe de Gabinete habló esta mañana con Radio Mitre, y señaló que "hay imágenes que muestran que los protocolos no se cumplen".

"Han pasado en el país un montón de situaciones, gente que transitaba cuando no debía hacerlo, por ejemplo. En la mayoría de los casos se cumplen los controles, que vamos a reforzar hoy", aclaró el funcionario porteño que, no obstante, advirtió que el foco está puesto en "consolidar estas aperturas de construcción y gastronomía", dejando en claro que no se piensa en una vuelta atrás.

Específicamente sobre el sector de la construcción, manifestó: "El 75% de las personas que trabajan en el rubro viven en provincia, por eso lo estamos trabajando en conjunto con la Nación, y hemos hecho una pequeña apertura".

En tanto, sobre una posible marcha atrás en la cuarentena porteña, expresó: "Hoy no está contemplada una marcha atrás en la cuarentena. Se está llevando a fondo el Plan Detectar en cada barrio, y todavía no hay condiciones como para retroceder".

En esa línea, destacó: "La estrategia es en conjunto con la provincia, trabajamos con el gobernador Kicillof e intercambiamos ideas". Pero aclaró: "Hay prácticas diferentes por la población, la geografía, y la matriz económica es distinta".