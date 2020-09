Santiago Montoya: "Mejorando la recaudación, IVA se come Ingresos Brutos”

¿Cuán alta es la presión impositiva en la Argentina? La respuesta, según Santiago Montoya, especialista en políticas públicas e impuestos, es al menos doble. Por un lado, señala, la recaudación representa unos 32 puntos del PBI, lo que está en línea con otros países y es, por ejemplo, más baja que los 37 puntos de Inglaterra.

Pero ese cálculo, sostiene el ex director de ARBA, no tiene en cuenta el nivel de informalidad de la economía local. “Yo hago una corrección por un plus de informalidad. Inglaterra tiene una informalidad del 5% o 6%, mientras que en el caso Argentino, ya el año pasado estimábamos un 40% o 42%. Y cuando uno hace la corrección, se lleva la sorpresa de que la Argentina salta de 32 (puntos del PBI) a 45, 46 o 47 (puntos) de presión impositiva real sobre los sectores alcanzados por la imposición”, afirmó en declaraciones radiales.

En esa línea, también planteó que antes de encarar una reforma impositiva con leyes que además crean nuevos impuestos se debería mejorar la eficacia de la recaudación para poder eliminar gravámenes y simplificar el sistema. “Si uno pretende resolver con leyes el problema impositivo en vez de cobrando bien los impuestos que ya tenemos, el problema no se va a resolver”, sostuvo Montoya y reforzó: “Si no cobramos bien los impuestos que tenemos, vamos a dejando al sector privado sin posibilidad de encender sus motores”.

“Miremos la eficiencia interna en el cobro del IVA”, propuso en una entrevista con el programa Más de lo Esperado, de FM Concepto. “La recaudación teórica de un impuesto como el IVA debería ser los mismos puntos del PBI que los puntos de alícuota, teórica porque está el Estado, hay exenciones, etc. Los países que tienen la mejor eficiencia en el cobro del IVA están en dos tercios: Australia, por ejemplo, tiene 15 puntos de IVA y recauda 10 puntos del PBI; Argentina tiene 21 puntos de IVA y recauda 7,2”, comparó.

A renglón seguido, señaló que hay países de la región que tienen una eficiencia interna del IVA del orden del 55%, por lo cual, sostiene, para la Argentina sería lógico que la recaudación del IVA fuese equivalente a 11 o 12 puntos del PBI (el 55% del 21% del impuesto).

Si el fisco lograra eso, el “extra” ingresado por el Impuesto al Valor Agregado equivaldría por lo menos a Ingresos Brutos, que, según Montoya, es “lo peor en la galería del terror de los impuestos argentinos y tiene una magnitud de 4 puntos del PBI”, con lo cual se podría reemplazar ese gravamen “celebrando un convenio con las provincias para hacer un fondo que se aplique a las que eliminen Ingresos Brutos o compensando al contribuyente”. “O sea -resume-: mejorando la recaudación, IVA se come Ingresos Brutos”.

Para el ex director de ARBA, “eso se logra con administración, que incluye la alineación de intereses entre nación provincias y municipios”. “Si no logro que la nación, la provincia y los municipios mantengan con sus organismos de rentas un esquema en el que comparten los ingresos fiscales porque comen de la misma torta, empiezo a tener filtraciones”, afirmó.

“Cobremos mejor algunos impuestos lógicos que tienen mucho jugo todavía y a partir de ahí saquemos los yuyos: esos ciento y pico de pequeños conceptos que vuelven locas a las compañías aumentando incluso los costos de cumplimiento porque son muy difíciles de liquidar y que no rinden mucho. Si cobro bien un ramillete de impuestos lógicos, voy a poder tener un sistema impositivo con 5 o 6 conceptos y ordenar el funcionamiento del Estado”, concluyó.