Legisladores del Frente de Todos piden volver a las aulas "cuando la situación epidemiológica lo permita"

El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) celebró hoy que el Gobierno nacional, "con decisión y voluntad política dispuso dispositivos y la conectividad a 6500 alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires".



Así los afirmaron en un comunicado, en el que agregaron que esa medida permitió "no poner en riesgo la salud de la comunidad educativa con la reapertura de edificios".



Ayer, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ofreció al Gobierno porteño dotar con 6.500 computadoras con conectividad a internet a los niños y adolescentes de sectores vulnerables que no tomaron contacto con sus docentes durante el aislamiento por la pandemia.



El ofrecimiento surgió durante la primera reunión entre Nación y la Ciudad tras el rechazo al protocolo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó al Ministerio de Educación, que buscaba abrir espacios digitales de las escuelas para que unos 6.500 alumnos hagan sus tareas escolares.



"Desde el diálogo responsable con todos los sectores involucrados, la cartera educativa nacional propone garantizar la continuidad pedagógica de chicas y chicos de los sectores más vulnerables de la Ciudad", agregaron desde el FdT porteño.



Y consideraron que "las decisiones eran a la inversa de lo que proponía la ministra Soledad Acuña y el jefe de gobierno porteño. No eran las chicas y chicos vulnerables quienes debían trasladarse exponiéndose al contagio a las escuelas, sino que el Estado debía encontrar la forma de que la escuela vaya hacia ellos".



Por otro lado, sostuvieron que aunque los legisladores del FdT exigieron "desde el primer día" de aislamiento que el Gobierno de la Ciudad tomara medidas "para resolver las dificultades, fue por la iniciativa nacional que se pudo resolver la situación sin que la Ciudad más rica del país haya invertido recursos propios".



Por otro lado llamaron a "seguir dialogando en la construcción del regreso a las aulas en la Ciudad sólo cuando la situación epidemiológica lo permita".



Los legisladores también lamentaron que el Gobierno de la Ciudad "insiste en la reapertura de edificios y el regreso a las aulas paulatino".



En este sentido, mencionaron los "ejemplos de países europeos que a las pocas semanas de la apertura, volvieron a cerrar ante el contagio de miles de estudiantes y docentes que provocaron un rebrote en las ciudades más importantes".



Y añadieron que "lo mismo ocurrió en provincias argentinas que retrocedieron de fase por la escalada de contagios".



Por último, sostuvieron: "Hablan de la Secundaria del Futuro. En diez años de gestión macrista en la Ciudad de Buenos Aires desfinanciaron el presupuesto de Educación en más de 10 puntos y las maestras y maestros tienen que dar clases vía Zoom porque después de 13 años no pudieron crear una plataforma virtual para que las alumnas y alumnos se conecten".