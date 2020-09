Coronavirus: según The Lancet, la vacuna rusa contra el Covid-19 es efectiva pero se necesitan más pruebas

Sputnik-V, la vacuna rusa contra el SARS-CoV-2, produjo anticuerpos en todos los participantes de las pruebas en fase inicial, según los resultados publicados este viernes por la prestigiosa revista de divulgación médica, The Lancet.

Los resultados de los dos ensayos (realizados en junio y julio pasados) realzados sobre 76 participantes, mostraron que el 100% de los participantes desarrollaron anticuerpos contra el nuevo coronavirus y no hubo efectos secundarios graves.

Las secuelas adversas más comunes fueron dolor en la zona de la inyección (58%), hipertermia o aumento de la temperatura corporal (50%), dolor de cabeza (42%), astenia o fatiga (28%), y dolor muscular y articular (24%). La mayoría de los efectos adversos fueron leves.

En agosto, Rusia registró la Sputnik-V –cuyo nombre técnico en realidad es Gam-COVID-Vac, pero fue rebautizada en honor al primer satélite de la carrera espacial, durante la Guerra Fría–, una vacuna de dos pasos desarrollada por el Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología. La vacuna fue aprobada para su uso doméstico, antes de que se publicaran datos o se iniciara un ensayo a gran escala.

"Los dos ensayos de 42 días, que incluyeron 38 adultos sanos cada uno, no encontraron ningún efecto adverso grave entre los participantes y confirmaron que las candidatas a la vacuna provocan una respuesta de anticuerpos", informó The Lancet. Se aclara, no obstante, que "se necesitan ensayos a gran escala y a largo plazo, incluyendo una comparación con un placebo, y una mayor supervisión para establecer la seguridad y la eficacia a largo plazo de la vacuna para prevenir la infección por Covid-19".

"Con esta [publicación] respondemos a todas las preguntas de Occidente que se han hecho diligentemente en las últimas tres semanas, francamente con el claro objetivo de empañar la vacuna rusa", dijo Kirill Dmitriev, el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), el fondo soberano que financió el desarrollo de la vacuna.

La semana pasada Rusia lanzó un nuevo ensayo, más ambicioso, para el que se reclutaron 40.000 voluntarios (edades entre 18 y mayores de 60 años) que recibirán dos dosis, la segunda 21 días después de la primera aplicación.

El estudio, que se realizará en diferentes centros médicos, es randomizado, doble ciego –es decir, que ni el profesional ni el sujeto conocen el origen de la muestra– y con placebos. El objetivo es medir la eficacia, inmunogenicidad (la capacidad de producir una respuesta inmune) y su seguridad.

Dmitriev dijo que al menos 3000 personas ya habían sido reclutadas para el ensayo a gran escala de la vacuna Sputnik-V (ahora en Fase 3) y que los resultados iniciales se esperaban para octubre o noviembre de este año.

Por su parte, el ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko dijo que se comenzará la inoculación masiva a partir de noviembre o diciembre, con prioridad para los grupos de riesgo. Rusia quiere producir entre 1,5 y 2 millones de dosis mensuales para fines de año, y planea aumentar gradualmente la producción a 6 millones de dosis al mes.

En agosto, el presidente Vladimir Putin se jactó de registrar la "primera vacuna contra el Covid-19 en el mundo". Putin había dicho que la vacuna –que incluso fue suministrada a una de sus hijas– era "bastante eficiente" y que "genera una inmunidad estable".

Actualmente, se están desarrollando 176 vacunas contra el SARS-CoV-2 en todo el mundo y 34 de ellas ya se están probando en humanos, entre ellas: la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford (británica); las de Sinopharm con el Instituto Biológico de Wuhan y con el Instituto Biológico de Beijing, y la de Sinovac (las tres chinas); las de Moderna con el Instituto de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos y la de Pfizer- BioNtech (una colaboración estadounidense-alemana).