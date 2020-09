El “botón rojo” de Alberto Fernández: qué significa y qué provincias pueden activarlo

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró esta semana que tiene a mano el “botón rojo” ante cualquier inconveniente grave con la pandemia del coronavirus, pero en qué consiste esta metáfora y en qué provincias puede activarse.

Recientemente el mandatario estuvo reunido con representantes de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) quienes le brindaron un panorama sobre la difícil situación que están viviendo, a raíz del cansancio de la extensión de la pandemia, además de la falta de personal y recursos por los contagios internos.

Ante esta situación, el Presidente aseguró que no dejará que se pierda el esfuerzo que se ha hecho hasta este momento y reveló que tiene a mano el “botón rojo”, principalmente tras confirmarse el crecimiento de casos de coronavirus en varias provincias que hace un mes o dos estaban prácticamente sin positivos en Covid-19.

En qué consiste el “botón rojo” de Alberto Fernández

Esta metáfora sería el retorno a la cuarentena estricta en el país, similar a la aplicada durante el primer tramo de la pandemia pero permitiendo algunas aperturas en rubros que no estuvieron habilitados en el mes de marzo.

El pasado miércoles en diálogo con A dos Voces, del canal TN, Alberto Fernández había asegurado: “Para mí lo más importante es que la gente tenga la posibilidad de ser atendida en un hospital, si es que se enferma. Y hay muchos lugares donde la situación de utilización de las camas de terapia intensiva ha crecido significativamente y yo no voy a permitir que esa situación llegue a un punto de colapso”.

El Área Metropolitana de Buenos Aires lleva más de 160 días de aislamiento, mientras que otras provincias de la Argentina han tenido flexibilizaciones pero algunas debieron volver hacia atrás por el crecimiento de casos.

Con 119.577 casos activos reportados este viernes en todo el país y una cifra de muertes de 9.468, el coronavirus sigue siendo un factor de enorme preocupación para el gobierno y las autoridades sanitarias argentinas, que vieron como en las últimas semanas los casos se mantenían en aumento, a la vez que muchos rubros de la actividad económica retomaron su actividad y se relajaron de manera apreciable las medidas impuestas para contener la expansión de la pandemia.

Aunque el Área Metropolitana de Buenos Aires sigue siendo el lugar del país donde se concentra la mayor parte de los contagios y muertes, otros lugares como las provincias de Córdoba, Jujuy y Santa Fe registraron en las últimas semanas un importante aumento de casos.

También la Ciudad de Mar del Plata que venía flexibilizando cada vez más en las últimas semana tras reportar 190 nuevos casos por coronavirus evalúa continuar en la Fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Sobre la situación sanitaria del distrito más golpeado por la pandemia, se refirió este jueves el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien se refirió al estrés que existe en el sistema sanitario en pleno crecimiento de contagios de coronavirus y advirtió que “en la provincia hay suficientes trabajadores de salud, pero con un fuerte desgaste”.

“Estamos ante un tremendo esfuerzo de los trabajadores de salud que ya no pueden más, que se enferman, se estresan, y la calidad ya no va a ser la misma”, y agregó: “Tuvimos planteos de los médicos y trabajadores de salud, y tienen razón. La dirigencia política y comunicacional no puede decir que pasó la pandemia y no escuchar a los trabajadores de la salud. No se puede decir que pasó la pandemia y pensar que es cierto”.

En ese sentido, Kreplak en diálogo con Tiempo Argentino consideró que “hay que hacer un esfuerzo para bajar la cantidad de casos” y calificó como “irracional” realizar más aperturas de rubros comerciales, como lo que está ocurriendo actualmente en la ciudad de Buenos Aires, donde reabrieron los bares y los restaurantes.