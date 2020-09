Para Chodos, el Gobierno se debe concentrar en la reactivación, no en presentar un plan económico

El director por el Cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, justificó que el Gobierno no presente un plan económico, luego del acuerdo de canje con los bonistas y en los albores de las conversaciones con el organismo, al asegurar que con la "situación de emergencia" que sufre el país, sería "desconectado de la realidad" esbozarlo.

En declaraciones radiales, el funcionario enfatizó que el foco de atención del equipo económico debe estar concentrado en las políticas de asistencia y reactivación más que en la confección un plan económico.

"Lo importante en una crisis como ésta que no sabemos bien cómo va a terminar, el foco de la gestión tiene que ser en tranquilizar la economía, en un momento en el que hay que cuidar el empleo y reactivar el consumo, no en presentar un plan económico", señaló Chodos en diálogo con AM 990.

"Pedir un plan económico detalladito es algo desconectado de la realidad, porque es necesario ir viendo la crisis en la que estamos. Por eso, (el ministro de Economía) Martín Guzmán no quiere entrar en la trampa de 'me fuerzan a decir un plan y después me contrastan de que no se cumple'", señaló más temprano, en diálogo con FM Rock and Pop.

El funcionario destacó que los eventuales acuerdos que el Gobierno logre con el Fondo deberán ser previamente refrendados por el Congreso y puntualizó que las claves pasarán por cuán gradual es el repago de la deuda, cuál debe ser el sendero fiscal "tolerable" y qué condicionalidades se estará dispuesto a conceder.

"Lo que sea que pase por el Fondo se va a discutir en el Congreso. El foco va a estar en cuán gradual es el repago del endeudamiento y las típicas discusiones en cuanto a las políticas y medidas, comúnmente llamadas condicionalidades, que son el punto de llegada, el punto de partida es defender el interés de los argentinos y marcar cuál es el sendero fiscal tolerable con claridad, sin entrar en metas", dijo.

Y agregó: "Las discusiones sobre déficit fiscal cero o mínimo que no tenga en cuenta la convergencia de la actividad pospandemia. Está claro que el programa de 2018 falló habiendo cumplido las metas fiscales."

Guzmán, al anunciar los resultados del canje, anticipó que las proyecciones fiscales del Gobierno contenidas en el proyecto de Presupuesto 2021 apuntarán a que el déficit fiscal primario en 2021 sea de 4,5% del PBI. Para este año, las consultoras privadas prevén que supere el 8% del producto.