Caso Facundo: Kicillof espera pruebas de la Justicia para hacer una purga policial

Unas 48 horas antes ya había trascendido, con una penosa filtración, que el cuerpo hallado en Villarino era de Facundo Astudillo Castro. Antes del acto por el Día de la Industria, Alberto Fernández habló con la madre del joven. "Quiero decirle a Cristina públicamente que cuenta conmigo y que cuenta con Axel, que los dos estamos comprometidos con saber la verdad", contó el propio Presidente. Kicillof estaba sentado debajo del escenario: el gobernador bonaerense espera algún indicio de la Justicia que ligue la desaparición para avanzar en una eventual purga judicial, confiaron cerca suyo.

Desde un primer momento, las similitudes con el caso de Santiago Maldonado incomodaron al Frente de Todos por la desaparición en medio de la cuarentena del joven que viajaba a Bahía Blanca a ver a su ex novia. El mandatario provincial repitió que "no encubriría a nadie", como un mensaje de diferenciación con el macrismo. En la gobernación, por ahora, validan la visión del ministro de Seguridad Sergio Berni, criticado desde la familia Castro desde un primer momento, al punto que fue apartado de la investigación: el funcionario continúa desligando a la policía bonaerense del hecho.

"No hay nada en el expediente por ahora, veremos qué dice la autopsia, es imperioso para todo saber qué pasó", analizan en La Plata. Tampoco, en este momento, acompañan la hipótesis de la familia de que el cuerpo fue trasladado al lugar de su hallazgo a cargo de un pescador. "En la causa nada indica que haya sido plantado pero hay que esperar", afirman.

Al mínimo indicio que valide la participación policial en la muerte, prometen cerca de Kicillof, se avanzará en una purga. "A la policía hay que limpiarla, porque tiene problemas enquistados de antaño", admiten en la gobernación. La disyuntiva que enarbolan es que, sin que la Justicia pueda probarlo, no sería este caso el emblema para hacerlo. "Si yo prejuzgo y resulta que no tienen nada que ver, después no tengo retorno en la relación con la fuerza", es la pragmática respuesta del kicillofismo.

En esa línea, más allá del respaldo de Cristina Fernández de Kirchner a Berni, el funcionario cuenta con el apoyo oficial para comandar a la policía. Con algunas excepciones que suelen darle más de un dolor de cabeza a Kicillof. Después de la confirmación oficial de que se trataba de Facundo, el ministro volvió a usar sus redes sociales para publicar un mensaje sin relación con el caso. No fue la primera vez. "No maneja los tiempos", tratan de disculparlo.

Por el contrario, la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, envuelta en su propia polémica esta semana por la toma de tierras, sí le envió su apoyo a la familia Castro. "Tal como le expresé personalmente a Cristina, la madre de Facundo, acompaño su dolor y sigo comprometida con llegar a la verdad de los hechos y a que se haga Justicia", escribió en sus redes.

Precisamente, la figura de Berni y la escalada por la toma de tierras generó un nuevo e inesperado cortocircuito ayer en el Frente de Todos. "Hay mucha gente de los movimientos sociales, mucha gente del Movimiento Evita, no tengo miedo de lo que digo. Ojalá que la Justicia investigue con la profundidad que lo tiene que hacer y que no pase lo que sucedió con el (Parque) Indoamericano", lanzó la acusación el ministro provincial en A24.

Poco después, fue el referente del espacio apuntado, Fernando "Chino" Navarro quien le respondió. "Si Sergio Berni, a quien aprecio y respeto, actúa como corresponde, tiene que ir mañana a denunciarme a mí y a Emilio Pérsico en la Justicia y aportar las pruebas, ya que él dice que somos los que instigamos las tomas", retrucó en el mismo programa de TV. No es un dato menor que Navarro tiene un cargo en la Jefatura de Gabinete de Santiago Cafiero.

El cruce viene de un día atrás. "Hablé con Sergio y le dije que no me parecía una medida oportuna", reveló el propio Navarro luego de que Berni insistiera que las tomas era un delito. El dirigente del Evita también había desestimado la amenaza de Sergio Massa de quitarle los beneficios sociales a quienes las realizaran.

En la Plata volvieron a validar la postura de Berni. "Es un delito. Para nosotros, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", resumieron cerca del mandatario. Los intendentes peronistas del Conurbano también emitieron un comunicado en ese sentido: " Condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley". No obstante, denunciaron que hay quienes "utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos".