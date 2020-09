Venezuela: se profundiza la grieta en la oposición por los indultos de Nicolás Maduro

La reciente decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de indultar a 110 opositores para fomentar "condiciones que permitan la más amplia participación electoral" en los comicios parlamentarios de diciembre, parece haber agrietado aún más a la oposición.

Quien fuera dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles, volvió hoy a la palestra y anunció su "voluntad de diálogo", en consonancia con una frase de Maduro que al indultar a los opositores, argumento que es para "avanzar en el diálogo".

Y distanciándose así de Juan Guaidó, el otro líder opositor que en los últimos dos años cobró gran relevancia como referente venezolano en el exterior, e incluso fue legitimado por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos como presidente encargado de Venezuela a comienzos de 2019.

Guaidó quiere boicotear las elecciones del 6 de diciembre y ya percibiendo las grietas en la oposición, en los últimos días instó a la unidad y advirtió que la desunión "sólo beneficia al régimen". Pidió que no se acepte el "fraude electoral de la dictadura" y reiteró que no participará en los comicios. "No al fraude, sí a la unidad: elecciones presidenciales y parlamentarias libres", indicó su bloque.

Ayer, el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, reveló contactos con el gobierno por parte de Capriles y de Stalin González, antiguo vicepresidente de la Asamblea Nacional, para garantizar la presencia de observadores extranjeros.

Algo que desminitió Guaidó de inmediato."Informamos a los venezolanos y a la comunidad internacional nuestro absoluto desconocimiento a las negociaciones inconsultas realizadas a título personal entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes Henrique Capriles y Stalin González", al recordar que Turquía es un país "aliado del régimen de Maduro".

"Estas acciones se hicieron sin conocimiento ni autorización del Gobierno interino, la Asamblea Nacional, nuestros aliados internacionales, ni del acuerdo unitario alcanzado y anunciado por 27 organizaciones políticas que agrupan a las fuerzas democráticas", insistió el 'gobierno' que encabeza Guaidó, a quien buena parte de la comunidad internacional reconoce como presidente interino de Venezuela.

Capriles, que aún en octubre de 2017 era gobernador del estado de Miranda, replicó que "hay quienes se terminan convirtiendo en lo que critican", ha señalado el que fuera gobernador de Miranda, subrayando que "conversar y negociar no es lo mismo, salvo que quieras manipular y mentir".