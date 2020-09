Finanzas y mercados Martes 01 de Septiembre de 2020

Deuda: expectativa por arranque del grey market de nuevos bonos ley local del canje

Entre el miércoles y el viernes a través del BYMA comenzarán a negociarse los bonos con ley local de la reestructuración de la deuda. Será bajo la modalidad "when and if" -sujeta a- la entrega efectiva de los bonos por parte de Hacienda. Las claves del grey market.