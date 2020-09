En medio de cruces, Diputados avanza con la ley que busca apuntalar al Turismo

La sesión en la que Diputados se aprestaba a avanzar con la ley que busca apuntalar al sector turístico, uno de los más golpeados en el marco de la pandemia, estaba convocada para las 13. Luego, fue reprogramada para las 15. Más tarde, desde el oficialismo avisaron que arrancaría a las 16.30. Y, minutos después, calculaban que iniciaría a las 17.30. Finalmente, el debate se puso en marcha pasadas las 19.30. ¿El motivo? Juntos por el Cambio y el Frente de Todos no lograron ponerse de acuerdo en torno a la renovación del protocolo -vencido desde comienzos de agosto- que regula las sesiones virtuales.

Pese a estar ocho horas reunidos, los jefes de bloque de las dos principales bancadas no acercaron posiciones. El Frente de Todos mantuvo firme su postura: prorrogar el mismo protocolo que rige desde el debut de las sesiones virtuales. Pero con el compromiso (una especie de “pacto de caballeros”) de no tratar la reforma judicial durante ese período. Es que, el principal argumento de la bancada que lidera Mario Negri para no renovar el protocolo que estuvo vigente hasta hace unos días es impedir que ese proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado, sea tratado en la Cámara baja de forma virtual.

En tanto, durante las ocho horas que estuvieron reunidos los referentes de cada bloque, JxC propuso varias alternativas, entre ellas, prorrogar por 30 días el protocolo vencido, pero con la condición de que “todo proyecto relativo al Poder Judicial y al Sistema Previsional sólo podrán ser tratados en forma presencial”. En estos casos, la propuesta opositora contemplaba la autorización para que los diputados mayores de 60 años, embarazadas o incluidos en los grupos en riesgo puedan participar a través del sistema telemático.

El resto de las bancadas, en tanto, no expresaron reparos a la propuesta oficialista de prorrogar el antiguo protocolo.

A las ocho horas, se conoció que la sesión sería remota. “Se extiende el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto mediante un acta de Labor Parlamentaria firmada por los presidentes de todos los bloques e Interbloques, excepto JxC”, anunciaron desde el entorno del presidente de la Cámara Sergio Massa.

En tanto, a los pocos minutos, Juntos por el Cambio dio una conferencia de prensa en la que Negri anunció: “Ingresaremos al recinto, vamos a impugnar la sesión por el mecanismo que corresponde y agotaremos todas las instancias, incluidas judiciales, porque consideramos que nos asiste la razón, no es un capricho”.

Finalmente, la sesión se puso en marcha. Paradójicamente, 94 diputados de JxC estaban presentes en el recinto, reclamando que se los considere como tal, porque estaban sentados en sus bancas, y apenas un puñado del resto de las bancadas.

Los demás diputados, participaban del debate de manera virtual. Excepto un grupo de diputados que conforman el Interbloque Federal: Alejandro "Topo" Rodríguez, Graciela Camaño, Jorge Sarghini, Enrique Estévez y Luis Contigiani.

“No nos va a llevar Massa a patadas en el traste ni nos vamos a dejar arrastrar por los extremistas de Cambiemos”, aclaró el Topo Rodríguez a este medio.

En este contexto, la Cámara baja se apresta a avanzar con dos proyectos. Uno que apuntaba a endurecer las multas a la pesca ilegal en el mar argentino. Otro, que ya cuenta con media sanción en el Senado, que involucra -según cifras del oficialismo- a 470 mil trabajadores del sector turístico, gastronómico y hotelero.

Esta iniciativa impulsa una serie de medidas para el “sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional, por el término de 180 días, prorrogable por el mismo plazo por el Poder Ejecutivo”.

Para la puesta en marcha de esta medida, el oficialismo estima que el Estado destinará $70 mil millones en aporte. Entre otros ítems, la iniciativa establece, entre otros beneficios para las empresas, una importante reducción del pago de las contribuciones patronales, el abono de un salario complementario por parte del Estado.

Además, prorroga el vencimiento del pago de impuestos, establece la implementación de una línea de créditos.

Para fomentar el consumo, el texto incluye un bono fiscal electrónico destinado al pago de servicios ofrecidos por empresas del sector y crédito por parte del Estado Nacional en favor de las personas humanas equivalente al 50% del monto por cada operación de compra de servicios turísticos brindados dentro del territorio nacional.