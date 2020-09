Tras el canje de deuda, bonos y acciones operan al alza en Wall Street

La deuda argentina con legislación internacional opera al alza en las primeras operaciones del martes, tras conocerse que el canje de deuda tuvo un nivel de adhesión del 93,5%. Todos los tramos exhiben mejoras y el mercado sigue atento a los posibles avances en relación al acuerdo con el FMI así como también con cuestiones relacionadas a los principales indicadores macroeconómicos o el nivel de reservas.

Tras conocerse el alto porcentaje de adhesión a la propuesta argentina, los bonos soberanos en dólares emitidos bajo ley extranjera celebran la noticia y operan con avances en todos los tramos de la curva. Los Globales 2021, 2022 y 2023 suben 0,19%, 0,58% y 2,25% respectivamente. En el tramo medio de la curva también se ven avances, con los bonos a 2026, 2027 y 2028 ganando 1,02%, 0,24% y 0,85% respectivamente. Por último, en el extremo más largo de la curva, se ven subas de 1% para el Bonar 2036, 0,25% para el Bonar 2046 y 0,2% para el bono centenario.

Pese a estas mejoras inciales que exhibían los bonos, el riesgo país se mantiene en niveles de 2151 puntos básicos.

En una conferencia encabezada por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se informó que el canje tuvo una adhesión del 93,5% y que se reestructura el 99% de la deuda. Esto implica que se activan las cláusulas colectivas permitiendo reestructurar casi la totalidad de la deuda. Mientras tanto, los inversores esperan expectantes el inicio de las operaciones de los nuevos bonos para convalidar el éxito de los canjes realizados.

Los analistas de Argenfunds explicaron que la aceptación de los acreedores fue masiva, producto del proceso de diálogo con los acreedores. “Los 21 bonos de la deuda bajo ley extranjera por u$s 66.137 millones que integraban la oferta oficial, fueron canjeados por u$s 65.500 millones en nuevos títulos. Se activaron casi todas las CACs, con lo que la reestructuración de la deuda es casi total. Si se agrega el canje de deuda en dólares con ley local (que hoy tiene el cierre de la etapa de aceptación temprana), el alivio financiero será de u$s 42.500 millones en cinco años y de u$s 37.700 millones hasta 2030”, indicaron.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) agregaron que el mercado sigue también atento a los resultados del canje de ley local, que se estima que irá en línea con la reestructuración legislación extranjera. “En este contexto, no vamos a ver movimientos dentro del mercado de deuda soberana en dólares hasta no se emitan los nuevos títulos. Por su parte, ayer se publicaron los códigos de los nuevos títulos que dentro de los denominados en dolares se identificarán como AL29, AL30, AL35, AL38 y AL41, mientras que los títulos CER serán los TX26 y TX28. En lo que respecta a la parte económica, en la conferencia Guzmán ayer indicó que el 15 de septiembre se enviará el proyecto del presupuesto al Congreso que establecerá que el déficit fiscal del año próximo rondará el 4,5% del PBI”, destacaron.

La tasa de los nuevos bonos en la mira

Una vez pasado el canje, los nuevos bonos comenzaran a operar en el mercado y tanto su precio como las tasas de interés de los mismos comenzaran a fluctuar. Todo el mercado comienza a hacer proyecciones sobre cuáles podrían ser los rendimientos de los bonos contemplando que el perfil de la deuda ha quedado allanado y despejado, permitiendo que el riesgo de los mismos se reduzca y que, por lo tanto, también lo haga la tasa, con un objetivo en niveles de 11% desde los 12,5% actuales.

Desde Delphos Investment también remarcaron el éxito rotundo del canje de bonos ley internacional, y que se aguardan ahora los resultados del tramo local y que la atención pasa a determinar las tasas de interés de los nuevos bonos.

“Seguimos pensando que la zona de 11% anual podría ser un primer escalón al cual apuntar, sabiendo que la mayoría de los países y empresas con crédito similar tradean incluso un escalón debajo en la zona de 8% anual. La situación de la pandemia implica un escollo importante de corto plazo, tal como estamos viendo con los activos de todo LATAM, pero se trata de un factor que afecta solo en el corto plazo”, comentaron.

Desde Balanz muestran una visión similar ya que creen que desde los precios actuales de los bonos, todavía se puede observar una suba de 10% hasta nuestros precios de salida estimados a una tasa de alrededor de 11%.

“Creemos que los precios actuales en los bonos viejos, reflejan muchos de los de desafíos que tiene el Gobierno en el corto plazo. Dentro de los bonos bajo ley local, para los tenedores de AO20, AY24 y Letes, preferimos el nuevo bono en dolares a 2030, a pesar que la opción de los bonos CER ofrece rendimientos atractivos. La opción en pesos se vuelve más atractiva una vez que se consideran los rumores actuales de futuras intervenciones del Banco Central (BCRA) en el mercado de contado con liquidación (CCL) después del canje. Sin embargo, seguimos prefiriendo la opción en dólares considerando la alta volatilidad en el CCL, que los flujos probablemente jueguen en contra para volver a dolarizar después del canje, pero principalmente debido a la incertidumbre en torno a futura regulación y limitaciones de acceso al CCL para volver a una posición en dólares”, explicaron.

Renta Variable

Los adrs abren sin un rumbo claro y si bien se ven avances de hasta 3,4% como el caso de MercadoLibre y Edenor que gana 4,6%. YPF sube 0,7% mientas que el sector financiero opera dispar con Banco Macro cayendo 1,1%, BBVA Argentina subiendo 0,3% y Supervielle sin cambios. Las acciones de Galicia ganan 0,87%

Para los analistas de PPI, principal preocupación del mercado post acuerdo tiene que ver con la ausencia de un plan económico. “Si bien los balances nos brindan información importante sobre la evolución de las empresas en lo que va del año, hoy no son un driver que tenga mucho peso en los movimientos del mercado. Los drivers más relevantes hoy tienen que ver con las noticias políticas y económicas dentro del contexto local, como también los movimientos del mercado de Brasil y el flujo hacia emergentes. También empezó a aparecer el precio de la soja y otros granos como un driver a seguir. En ese caso, el sendero alcista está retornando, lo que podría generar un mayor ingreso de dólares al país. Los actuales desequilibrios tanto fiscales como monetarios siguen siendo un ancla para el Merval. Y a esto se le sumó el anuncio de Guzmán donde se especificó un déficit del 4,5% para 2021. Suena mal, y de ser así no es una buena noticia. De todos modos, es un punto que se volverá a revisar al momento de negociar con el FMI”, comentaron.