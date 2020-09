El foco ahora estará puesto en la reestructuración de las obligaciones en dólares de varias provincias

Cerrado el capítulo de la deuda emitida bajo legislación extranjera, el Gobierno nacional pondrá ahora el foco en la reestructuración de deuda en dólares que negocian una docena de provincias, encabezadas por Buenos Aires, que concentra más de la mitad de los más de u$s 13.000 millones que los gobiernos locales buscarán canjear.

Así lo manifestó ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien aseguró que la salida del default "es un proceso que sigue" y que es importante que los procesos que llevan adelante las provincias se hagan "respetando los lineamientos de sostenibilidad que ha establecido el Gobierno nacional".

"Es muy importante que a partir de ahora todas las provincias que tienen situación de endeudameinto en dólares continúen resolviendo sus problemas respetando los lineamientos de sostenibilidad que ha establecido el Gobierno nacional", aseguró Guzmán en el acto de presentación de los resultados de la reestructuración de la deuda en el Museo del Bicentenario, encabezado por el presidente Alberto Fernández.

En ese sentido, la provincia de Buenos Aires fue la primera en proponer a sus acreedores, el 23 de abril, un proceso de reestructuración de 23 bonos por u$s 7.148 millones -casi el 70% de la deuda bruta provincial- por nuevos títulos con un período de gracia de tres años, un recorte del 55% en intereses y del 7% en capital, además de la extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años.

"Tenemos una deuda de u$s 7.000 millones y el 80% vence en los próximos cuatro años. Eso es impagable; entonces, la propuesta que se ha hecho es un perfil de vencimientos que nos permita comprometernos a algo que podamos pagar", aseguró por entonces el gobernador Axel Kicillof.

El plazo de aceptación de la oferta ya fue prorrogado seis veces y la última extensión vencerá el 11 de octubre, misma fecha para la que extendió la provincia de Mendoza su propuesta de renegociación de títulos por u$s 590 millones.

Entre las provincias con procesos de reestructuración de "bonos subsoberanos" están Córdoba (u$s 1.930 millones), Río Negro (u$s 300 millones), Mendoza (u$s 590 millones) y Chubut (u$s 700 millones), que fueron las primeras en iniciar diálogos.

Recientemente se sumaron a estos procesos Neuquén (u$s 900 millones), Chaco (u$s 250 millones), Salta (u$s 388 millones), La Rioja (u$s 200 millones), Entre Ríos (u$s 500 millones), Tierra del Fuego (u$s 200 millones) y Jujuy (u$s 210 millones).

Entre otros, del acto participaron varios de los gobernadores. Así, estuvieron presentes en el Museo del Bicentenario Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones).