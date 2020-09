Guzmán confirmó que el acuerdo con el FMI pasará por el Congreso

Cerrado exitosamente el capítulo de la deuda con acreedores privados de títulos bajo legislación extranjera, todos los esfuerzos están ahora centrados en acordar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque aún el Gobierno no se sentó con los técnicos del Fondo ni se están discutiendo los términos que tendrá el nuevo programa, por goteo empiezan a aparecer algunas pistas sobre la relación que el Poder Ejecutivo espera cimentar con el FMI en los próximos años.

Tras el agradecimiento de rigor del presidente Alberto Fernández a la directora Gerente del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, por su respaldo en la negociación con los bonistas, quien "ayudó mucho para que Argentina obtenga este resultado", el ministro de Economía, Martín Guzmán informó que el futuro acuerdo con el Fondo será girado al Congreso.

"La intención del Gobierno es enviar el acuerdo al que se llegue con el FMI al Congreso para su aprobación, que es algo que no se ha hecho nunca y está totalmente alineado con la idea de cuidar a la Argentina", destacó el titular de Hacienda. Y remarcó que el diálogo "se hará de frente a la sociedad".

Hoy la deuda con el organismo multilateral asciende a u$s 44.000 millones de capital -se giró ese monto de los u$s 57.000 millones acordados- más unos u$s 5000 millones en intereses devengados.

Repasando los antecedentes del último acuerdo, el ministro dijo que "a partir de 2018 Argentina tomo u$s 45.000 millones de deuda con el FMI bajo la premisa de que eso iba a restaurar la confianza en los mercados".

No obstante, consideró que "la realidad fue muy distinta a la que se postulaba y no hubo un shock de confianza, Argentina no pudo acceder a créditos para pagar al FMI y hoy no hay como pagarle al FMI".

En ese sentido, Guzmán dejó en claro que "lo que buscamos es tener un nuevo acuerdo que nos dé el financiamiento justamente para pagarle al mismo Fondo".

Acto seguido, reforzó su idea de involucrar al Congreso en el acuerdo porque "acá hubo un gobierno de turno que decidió esta deuda y que después queda un problema enorme que sufre la mayoría en más desempleo y pobreza, y menos oportunidades", advirtió.

En la misma línea, unas horas antes Sergio Chodos, director para el Cono Sur del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que el proyecto de presupuesto nacional para 2021 "no se conversa" con el organismo porque es un instrumento "del Gobierno, no del Fondo". Pero admitió que se dialoga sobre "algunos parámetros generales".

Tras reconocer que el propio FMI alienta a los países a que se hagan "todos los esfuerzos fiscales posibles para ponerle límite a la caída de las economías a partir de la crisis de la pandemia", Chodos sostuvo, sin embargo, que el organismo mantiene su mirada fiscalista.

"El programa anterior fallido, descarrilado, deformando el problema para el que daba solución, tenía un foco en lo fiscal", apuntó el funcionario, un tema que seguirá estando en la mesa de negociaciones.

Y anticipó: "El punto de mayor discusión va a ser cuánto tiempo el país tardará en llegar a la convergencia fiscal sin afectar, por supuesto, la recuperación y los efectos de la pandemia".