Deuda externa: se canjeó el 99% de los bonos y la adhesión fue del 93,5%

El canje de 21 bonos de la deuda externa por u$s 66.137 millones tuvo una aceptación de 93,5% y permite un intercambio del 99% de los títulos.

Se activaron casi todas las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), por lo que la reestructuración de la deuda es casi total.

El perfil de las acreencias, entonces, tendrá un recorte en los cupones de intereses desde el 7% actual hasta el 3,07%.

El alivio financiero, si se agrega el canje de deuda en dólares con ley local, será de u$s 42.500 millones en cinco años y u$s 37.700 millones hasta 2030.

Así lo anunció esta tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

"Si Argentina hubiese tenido que enfrentar esta carga de deuda, la consecuencia que hubiese tenido para las políticas públicas hubiera sido devastadora para cualquier proceso de desarrollo", dijo el funcionario.

"Implicaba más ajuste en un momento de recesión, que era el camino que se había seguido durante los dos años previos", agregó.

De acuerdo a lo que contaron fuentes del mercado, solamente no se habrían llegado a activar las CAC en los bonos Par emitidos en 2010, tanto en dólares como en euros. La CAC establecía una participación mínima de 66,6%.

Serían unos u$s 600 millones en total los que quedaron afuera de la operación. Algunos operadores aseguran que además de los Par 2010, tampoco se habría alcanzado la CAC en un bono en francos suizos emitido en 2017.

Los tenedores de estos títulos podrían empezar en los próximos días las tareas para ir a un juicio contra el Estado en los Tribunales de Nueva York, Estados Unidos.

Otra opción es que el Tesoro siga pagando los intereses, que implicarían desembolsos por menos de u$s 20 millones anuales en concepto de intereses en el caso del bono Par.

Sobre esto no hay confirmación oficial. En las próximas horas, el Ministerio de Economía profundizaría los detalles.

De todas formas, una fuente que participó directamente en las negociaciones confió a El Cronista que si estos bonistas quisieran litigar contra la Argentina, quedarían muy aislados en el mercado.

"Obviamente hubiéramos preferido que todos los bonos sean reestructurados. Pero éste es un muy buen resultado", planteó en off the record una fuente desde Wall Street.

El egipcio Mohamed A. El-Erian, Jefe Asesor Económico de Allianz SE (Pacific Investment Management Company, PIMCO), sostuvo: "Es un resultado impresionante en términos históricos, en términos de magnitud general, y dado que fue una negociación por Zoom".

Per #Argentina's Minister of Finance, @Martin_M_Guzman , 99% of eligible bond holders participated in the debt restructuring--an impressive outcome...in historical terms, in terms of overall magnitude, and given that it was a @Zoom negotiation.

Next: reforms and #IMF negotiations pic.twitter.com/nhXauCP08q