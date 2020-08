Sergio Massa contra los "okupas": no van a recibir más la AUH y el IFE si toman terrenos

Tensión en Villa Mascardi. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, pidió al Estado que desaloje a los ocupas que se encuentran de forma ilegal en unos terrenos y lanzó una dura advertencia: aquellas personas que perciben beneficios del Gobierno como, por ejemplo, IFE y la Asignación Universal por Hijo podrían perderlos en caso de participar de otras tomas de terrenos.

De ese modo, Massa expresó respecto al conflicto político en Villa Mascardi, Río Negro, y remarcó que “el Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar”.

Por otro lado, insistió en que el oficialismo podría avanzar en una medida para que aquellas personas que participen de una toma de terrenos pierdan todos los beneficios que perciben del Gobierno, como la IFE y la Asignación Universal por Hijo.

“Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE. Sino es que como que cada uno hace lo que quiere”, remarcó durante una entrevista con Antonio Laje en América.

Por otro lado, Massa se refirió al tratamiento de la reforma judicial. “Es un tema de agenda que tiene la Cámara. Cuando uno cree que algo funciona mal, siempre es el momento de abordarlo y cambiarlo”, apuntó. “Existen temas urgente e importantes y la reforma a la justicia es uno ‘importante’”, graficó.

Asimismo, el líder del Frente Renovador se mostró abierto a trabajar en acuerdos cuando el proyecto comience a tratarse en la cámara Baja.

“El ámbito del consenso es el Congreso. Bienvenida la propuesta del PRO o del radicalismo para que la veamos, la discutamos y la incorporemos”, señaló.

“No hay apuro. Estamos abiertos a buscar la mayor cantidad de consenso. Lo que no podes hacer es decir ’de esto no discuto’. ¿Cómo no vamos a discutir? Es un tema donde 8 de cada 10 argentinos no confían en la Justicia”, aseguró.

El problema en Villa Mascardi

Juntos somos Río Negro, el partido que conduce el gobierno de Río Negro criticó ayer a la administración nacional, a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic de manera puntual, por denunciar una marcha que existió contra una toma de tierras en Villa Mascardi.

Desde el oficialismo apuntaron contra la Casa Rosada al deslizar que desconocen “la compleja realidad local” que, según indicaron “lleva a los funcionarios nacionales a cometer lamentables errores de juicio”.

“La actual gestión monta un espectáculo de supuesto diálogo que debía traer soluciones en treinta días y que concretamente no hicieron nada”, expresó Luis Di Giaccomo, exministro de gobierno de Río Negro y actual legislador nacional.

Asimismo, Di Giaccomo acentuó su postura e invitó a “estos funcionarios a que salgan de sus cómodos claustros”.

“Que crucen la General Paz, que conozcan la complejidad de lo que les toca responsabilizarse, que dejen ese reduccionismo propio de cajetillas progres de barrio norte y vengan a poner la cara y el cuerpo en la búsqueda de soluciones reales”, resaltó

Sobre su relación con Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Massa definió “como muy buena” la relación que mantiene con el presidente, Alberto Fernández, y con la vicepresidente, Cristina Fernández.

“Creo en la unidad en la diversidad. Hay diferencias dentro de la coalición de gobierno, pero que se pueden hablar sin inconvenientes. En las coaliciones puede haber diferencias pero no grietas”, advirtió.

Por otro lado, pronosticó que el próximo año “la economía va a crecer” y que la Argentina tendrá la oportunidad de hacerlo “en el contexto internacional” y por “recuperación del mercado interno local”.

“Veo un mundo cerrado, pero con oportunidades para la Argentina vinculadas a los minerales, la energía y las proteínas. Hay un nicho muy importante para la Argentina en términos de resultado fiscal, fortalecimiento de la moneda y balanza comercial”, precisó.

Por último defendió las sesiones remotas, al destacar que se incrementó el nivel de presentismo y bajaron los costos de mantenimiento que tiene el Estado.

Graficó que existen muchos alquileres de oficinas alrededor del Congreso que podrían reducirse si los legisladores sesionan desde sus provincias en forma remota. “No rechacemos la era digital. Hay que transformarla en una oportunidad para el país”, completó.