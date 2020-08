Novaro: “Las encuestas muestran que la gente del conurbano confía en Rodríguez Larreta”

El sociólogo y analista político Marcos Novaro opinó sobre las tensiones desatadas contra la Ciudad de Buenos Aires y Rodríguez Larreta, y sostuvo que en el Gobierno “están muy desesperados por lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Uno ve las encuestas en el conurbano y la gente confía más en Larreta”.

“Nos llena de culpa ver a la ciudad de Buenos Aires tan opulenta, bella, desigual e injusta con el resto del país”, afirmó este fin de semana el presidente Alberto Fernández a orillas del Río Parana. Su comentario contra la Ciudad de Buenos Aires, llega al mismo tiempo que otras polémicas acusaciones dichas por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Poco después, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a las declaraciones del presidente sobre la ciudad de Buenos Aires :"No me quiero enganchar en discusiones que no sean constructivas, pero si en la Capital nos ha ido bien, yo creo que lo que tenemos que buscar es nivelar para arriba".

Según opinó Navaro al respecto: “La radicalización política se entiende, puede tener una lógica. La sumatoria de chantadas no se entiende. Es una cuestión de estos dirigentes que echan manos a cualquier cosa y tiene predicción al delirio”.

“La lógica en argentina es muy primitiva, como los ricos nos saquearon ahora saqueemos a los ricos”, opinó este lunes en diálogo con radio Mitre.

“Las cosas están saliendo realmente mal en varios planos y están asustados. El miedo es un incentivo a hacer cosas muy peligrosas”, consideró el politólogo.

En ese sentido, Novaro resaltó que “hay una raíz en la mentalidad de Alberto que no hay que pasar de largo. Él es un nestorista, él tiene ese patrón de pensamiento. Néstor no fue menos agresivo que Cristina, fue el que inventó la línea de la polarización”.

“No veo que haya que asombrase demasiado. La situación lo están empujando a tener estos comentarios”, consideró.

Para Novaro, en el Gobierno “están muy desesperados por lo que está pasando en el conurbano. Uno ve las encuestas en el conurbano y la gente confía más en Larreta. Han dejado de confiar en Alberto, nunca confiaron en Kicillof y empiezan a confiar en Larreta”.

“Es muy peligroso para ellos encarar un año electoral. No tienen candidato para competir en esa noción de moderados”, concluyó.