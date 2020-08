Medidas antiempleo y subsidios (pero no a pobres)

Esta semana se renueva el régimen de Precios Máximos, perpetrado por el tándem Matías Kulfas y Paula Español. ¿Ayuda realmente a los sectores de más bajos ingresos o es otro ejemplo más de la mala praxis que incrementa la pobreza? La dupla de funcionarios que controla precios en Argentina dará luz verde a incrementos del 4% al 6% y habrá un tratamiento especial para la leche, la yerba y el pan por el aumento de costos muy superior al resto de los productos. En estos tres casos, hay un atraso de entre 20% y 30% que se va a recuperar en tres aumentos mensuales.

El régimen de Precios Máximos abarca alrededor de 2300 productos en total. Durante la gestión de Mauricio Macri, un régimen similar, "Precios Esenciales" mostraba que la mayor cantidad de productos se vendían en la Recoleta, en un supermercado ubicado sobre la avenida Quintana a metros de Callao. Los sectores de menores ingresos no concurren en general a supermercados para sus principales compras, sino a almacenes. La supuesta ayuda que se quiere otorgar no llega entonces a quienes deben recibirla. En el interín, se siguen acumulando, como siempre sucedió con los controles de precios, atrasos de que en algún momento se deberán convalidar. inflación a futuro, afectando más a quienes menos tienen.

La caída de la rentabilidad de las empresas por el control de precios y la inflación provoca que, en la pospandemia, sea difícil que se recupere el empleo

Como si fuera un 'régimen cubano', la dupla Kulfas-Español en la última reunión con empresarios, ante el pedido de aumentos de precios por el incremento de costos, contraatacó con otro pedido: "Denme los nombres de sus proveedores que les están aumentando los precios". ¿Se animará la dupla a ir contra los Moyano, los grandes responsables del aumento del costo de transporte de cargas y de la logística en la Argentina? Difícil que lo hagan dado que Hugo Moyano se trata de un "dirigente ejemplar", quien hace una semana, el sábado 22, confirmara el idilio presidencial en una visita a la Residencia de Olivos.

La fuerte caída de la rentabilidad de las empresas por el cóctel de control de precios e inflación "sin control" en costos provoca que, en la pospandemia, difícilmente haya una recuperación del empleo, que, a pesar de la doble indemnización y la prohibición teórica de los despidos, sigue cayendo. La única excepción es el empleo público, siempre un vigoroso sector en todas las administraciones, en todos los niveles (Nación, provincias, municipios) y en los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial).

Pero el régimen de Precios Máximos es sólo una muestra de la serie de medidas oficiales que, no sólo no ayudan a los sectores de menos ingresos, sino que los perjudican. Los subsidios para congelar precios en tarifas de agua, electricidad, y gas llegan a todos los usuarios, de Paolo Rocca hacia abajo. Un país que va rumbo al 50% de pobreza, con déficit fiscal primario de más de 7% del PBI en 2020, subsidia la energía a sectores medios y altos. Esos subsidios se financian con emisión de pesos, con mayor inflación a futuro y perjudicando a los sectores de menos ingresos en la Argentina.

El último informe de Ecolatina muestra que el 16% de inflación acumulada en el año es bien diferente a lo largo de la pirámide de ingresos: "Mientras que la inflación rozó el 17% para el primer decil de los ingresos, la misma fue menor al 15% para el 10% de los hogares de mayores recursos". Concluye el trabajo de la consultora económica afirmando que "aún cuando el tipo de cambio no se mueva de manera abrupta o no haya un salto de las tarifas de servicios públicos en el corto plazo, no descartamos que el carácter regresivo de la inflación se acentúe en los próximos meses, impactando negativamente en la incipiente reactivación de la economía".

Una fuente del Central señaló, sobre la posibilidad de un corte a ese cupo de 200 dólares mensuales, "100% no". El régimen seguiría en pie.

La venta de 200 dólares diarios del Banco Central (BCRA), casi 800 millones de dólares por mes, es otro gesto oficial a sectores medios y altos. Lo mismo sucede con el gasto con tarjetas de crédito en el exterior, otro auxilio oficial a los 45.000 argentinos en el Uruguay. Ayer en la residencia de Olivos se reunieron Alberto Fernández y Martín Guzmán, pero se sumó Miguel Pesce. Sugestiva inclusión del presidente del BCRA en ese tradicional encuentro económico de los sábados, a pocas horas de que se habilite la luz verde para que 4 millones de argentinos, como mínimo, salgan a comprar su cuota de u$s 200 mensuales. Sin cambios, las "home banking" de las entidades financieras se enfrentarán con el aluvión de compradores. Una fuente de la entidad monetaria señaló anoche, al ser consultado sobre la posibilidad de un corte a ese cupo de compra de 200 dólares mensuales, "100 por ciento no". El régimen seguiría en pie.

Hoy es día de anuncios "exitosos" por el canje de la deuda. Guzmán descuenta que ello servirá para descomprimir la tensión cambiaria. Desde el BCRA además señalan que, tras este canje, el Central se queda con 13.500 millones a 15.000 millones de dólares en bonos del Tesoro para operar en el mercado financiero. Los puede vender a precio de mercado y por lo tanto tienen capacidad de operar sobre la brecha cambiaria y a la vez, esterilizar y mejorar la ganancia contable del Banco Central que tiene los papeles contabilizados al tipo de cambio oficial. El riesgo país así cómodamente se mantendría arriba de los 2.100 puntos con la oferta de papeles que puede sobrevenir de la entidad monetaria. Martín Guzmán consideraba tanto a deudores como a acreedores "irresponsables" por las tasas de 7% anual. Ahora el gobierno puede inyectar bonos al mercado al 12% en dólares.

La clave igualmente pasa por el proyecto de ley por el Presupuesto 2021 que en 15 días Guzmán debe enviar al Congreso. Están siendo consensuados sus lineamientos con el staff del FMI. El ajuste de las cuentas públicas se viene. Es ineludible. La duda es el tamaño, que es lo que importa.