Con Cristina y gobernadores, Alberto relanza su agenda pospandemia

El considerado primer éxito de la administración albertista, el anuncio más mediático y con poca liturgia del canje de deuda, duró poco en una agenda pública convulsionada por la pandemia. Por eso, el Gobierno pondrá sobre la mesa hoy una segunda parte con la presentación del resultado de aceptación de los bonistas, que se estima por encima del 90%, con un mega-acto oficial, bajo los cánones de la era del coronavirus.

Si el acuerdo apenas fue celebrado con un comunicado y un aplauso viral del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al ministro de Economía, Martín Guzmán, ahora Alberto Fernández se mostrará rodeado a las 16 de gobernadores, algunos in situ y otros de forma virtual, en el Museo del Bicentenario, en el subsuelo de la Casa Rosada. Por caso, el santafesino Omar Perotti ya avisó que asistiría pero el cordobés Juan Schiaretti continúa sin salir de su provincia desde los albores de la cuarentena por recomendación médica. También diría presente el jujeño Gerardo Morales, que tiene agendada una cita previa con el Presidente al mediodía.

No sólo el jefe de Estado saldrá de la Quinta de Olivos, cuyo escenario ya quedó asociado a la emergencia sanitaria y es simbólicamente un cambio de página de la agenda oficial: también regresará a la Casa de Gobierno la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lugar que no pisa desde la asunción el 10 de diciembre, en un nuevo explícito apoyo al ministro Guzmán, una deferencia que otros funcionarios no obtienen, como por caso Marcela Losardo (Justicia). Precisamente, será el reencuentro público de la fórmula todista después de una semana de negociación interna por los vaivenes de la reforma judicial, que con media sanción del Senado ahora dormirá el sueño de los justos en Diputados hasta que Sergio Massa comience el poroteo.

Si bien Fernández podría aprovechar el escenario para reiterar los lineamientos de sus "60 medidas" para la recuperación pospandemia, en un importante despacho de la Rosada apostaban ayer que la revelación de su contenido llegaría recién el miércoles, en otra actividad presidencial, cuando la Unión Industrial Argentina (UIA) celebrará su día. El marco sería ideal ya que el no-plan económico contemplaría incentivos a la industria automotriz y una reforma tributaria para que las Pymes paguen una menor cantidad de impuestos.

Además del ministerio de Producción de Matías Kulfas, las propuestas fueron dialogadas por Cafiero y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, con los gobernadores. El objetivo oficial es presentar un programa de reactivación "federal", con un Fernández que, como en campaña, vuelve a apoyarse en los jefes provinciales.

Mañana, en la famosa "mesa de los martes", que comparte el Presidente con Cafiero y los socios todistas Sergio Massa y Máximo Kirchner, se terminaría de definir cómo será el esperado anuncio. Mientras algunos prefieren una única revelación integral, otros prefieren una dosificación de las medidas con el correr de las semanas por rubro y sector, como un comodín para colar en la agenda durante el pico de contagios.

Para cerrar la semana, entre jueves y viernes, el mandatario haría propio otro reclamo social que regresó con fuerza a pesar del Covid-19: anunciará un fondo específico destinado al Conurbano, entre $ 8 y 12 mil millones, para combatir la inseguridad.