Rodríguez Larreta le contestó a Alberto Fernández: "Si en la Capital nos ha ido bien, lo que tenemos que hacer es igualar para arriba"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a destacar hoy el trabajo "coordinado y consensuado" con los gobiernos nacional y bonaerense, en el marco de la pandemia por coronavirus, y reiteró que insistirá ante el Poder Ejecutivo para poder brindar asistencia tecnológica presencial a unos 6.000 alumnos de la ciudad.



"Aunque el formato del anuncio del Presidente (Alberto Fernández) sobre la prolongación del aislamiento haya cambiado, seguimos con las mismas reuniones, en un trabajo coordinado y consensuado. Ayer estuve reunido con él por más de dos horas para acordar lo que diríamos públicamente", afirmó Rodríguez Larreta en diálogo con radio Mitre.



No obstante, aclaró que, luego de que esta semana el Gobierno nacional rechazara el protocolo para abrir gabinetes tecnológicos y digitales presenciales para alumnos porteños, el Gobierno porteño insistirá "porque creemos que no podemos dejar afuera de todo vínculo con la escuela a unos 6.000 chicos", aseguró.



En esa línea, sostuvo que hará "lo necesario, las reuniones que hagan falta, incluso rever protocolos y modificarlos, porque pensamos que tenemos la razón en esto, y que es importante no abandonar a estos chicos que hoy no tienen ningún tipo de contacto con la escuela".





"Aún en las cosas en las que no tenemos acuerdo, como la de la educación, el diálogo con el Presidente y el gobernador es lo que tenemos que seguir haciendo", sostuvo el titular del Ejecutivo porteño.

En tanto, ante una consulta, subrayó que no tomaba como una crítica los dichos del jefe del Estado sobre la ciudad de Buenos Aires, al encabezar ayer el acto de firma del Acuerdo Federal para la puesta en marcha de la Hidrovía Paraná-Paraguay, realizado junto a siete gobernadores en Puerto San Martín, provincia de Santa Fe.



En ese marco, Fernández dijo que "es hora de que Buenos Aires le dé al país todo lo que recibió para hacer un país sin desigualdades y desequilibrios" y afirmó que "esa maravillosa ciudad que es Buenos Aires, es al mismo tiempo una ciudad que nos llena de culpa, de verla tan opulenta, tan desigual y tan injusta con el resto del país".



Al respecto, Larreta indicó hoy que "si hay diferencias y desigualdad con la Capital debemos buscar que ese desarrollo llegue a todas la Argentina, porque nuestra idea es igualar para arriba".



Asimismo, se mostró alejado de los sectores "ultras y fanáticos", tanto del oficialismo como de la oposición, y enfatizó que seguirá trabajando "con los sectores que busquen el diálogo".



De ese modo, puntualizó que "los ultras no nos llevan a ningún buen camino, los extremos son fanáticos y nos conducen a más peleas, y debemos buscar los actores con los que podamos dialogar y consensuar, y discutir ideas con altura".

El viaje de Macri por Europa



Consultado sobre la actividad en el exterior del expresidente Mauricio Macri, la calificó como "de su esfera personal, de su ámbito privado", y dijo que trabaja con él "desde hace unos 18 años, y somos parte del mismo espacio".



"Como oposición, nos mantenemos unidos, y esa es la novedad, muy positiva, de Juntos por el Cambio, a pesar de que podamos tener matices", remarcó.



Finalmente, confirmó que la semana que viene restaurantes, bares y confiterías "tienen que presentarnos un protocolo y un croquis de como dispondría las mesas en las veredas para atender al público, y vamos a empezar con aquellos que ya tenían permiso para tener mesas afuera".



También agregó que su gobierno ya tiene identificados "unos 100 lugares para ampliar la superficie al aire libre, y ganar en la calle algunos carriles y el espacio público en alguna plaza" para los locales gastronómicos.