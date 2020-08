El gráfico que le dirá al Gobierno si despejó el riesgo de default tras el canje

Aun con la confirmación de que el Gobierno logró un acuerdo con acreedores en relación a la deuda externa y bajo la expectativa de que el grado de adhesión al canje será elevado, la curva soberana argentina sigue mostrando pendiente negativa, como un claro reflejo de cierto grado de desconfianza.

Será determinante estar atento a la forma que alcance la curva argentina luego del canje de deuda y evidenciar si la misma logra tener una pendiente positiva. Analistas muestran su expectativa de que la curva se normalice y advierten que si ello no ocurre luego del canje, será entendido como una mala señal y que los riesgos de default podrían continuar.

Una curva de deuda soberana normal suele mostrar una pendiente positiva. Es decir, los bonos de menor plazo suelen reflejar tasas más bajas y a medida que los vencimientos se van alargando, las tasas implícitas de los bonos van siendo más elevados. Naturalmente, cuanto más nos alejemos en el tiempo mayor incertidumbre hay por lo que suele tener sentido que los instrumentos mas largos ofrezcan tasas más elevadas. Sin embargo, cuando la curva se invierte y las tasas de los bonos de corto plazo son superiores de las de largo, esto es un claro reflejo de que el mercado ve riesgos de corto plazo en relación a la deuda de dicho país.

Eso es exactamente lo que estuvo ocurriendo en el ultimo año y medio en Argentina. La curva soberana argentina hace casi un año y medio que opera con pendiente negativa ante los riesgos de posible default, los cuales quedaron finalmente confirmados en mayo pasado cuando el país no pagó sus compromisos e ingreso en su noveno default de la historia.

Si bien el Gobierno confirmó un acuerdo con acreedores para salir del default y solucionar el tema de la deuda, lo llamativo es que aun con dicha noticia, y bajo la expectativa de que se logre un canje exitoso con elevada adhesión, la curva sigue mostrando pendiente negativa. Hoy los rendimientos de corto plazo siguen siendo más elevados que los de largo. Los bonos a 2020 y 2024 operan con una TIR de 13,8% y 13,5% respectivamente. El DICA se mueve con tasas de 13,4% mientras que el bono a 2037 rinde 12,75%. Es decir, seguimos en presencia de una curva invertida.

Luego de que se efectivice el canje, será determínate ver que la curva logre una forma normal para confirmar que el mercado despejó definitivamente los temores y riesgos de default de corto plazo. Si la curva no se normaliza, será entendido como una mala señal.

Nicolas Rivas, research BAVSA advierte que si la curva se mantiene negativa sería una mala señal: “Que se mantenga la pendiente negativa post canje significa que, aún con la operación de reestructuración de la deuda, el mercado no cree que Argentina pueda cubrir sus compromisos de deuda en el futuro. En otras palabras, aumentan las probabilidades de un futuro default. Las razones de esto pueden ser varias, como por ejemplo la falta de credibilidad de la dirigencia política o la falta de un sendero fiscal consistente con los nuevos compromisos asumidos”, explicó.

Un operador de bonos explicó que si no se da una curva normal luego del canje, las presiones cambiarias y financieras podrían agravarse.

“Si el mercado no despeja los temores de default, aun con un canje de deuda exitoso, seria una muy mala noticia. Es decir, si luego de los siguientes 2 a 3 meses de concretado el canje la curva no se normaliza y el mercado de bonos sigue priceando un default, entonces estaremos en graves problemas. Allí la presión sobre el dólar podría dispararse aun mas y las expectativas económicas deteriorarse aun más. Por eso siempre se dijo que el tema de la deuda es una condición necesaria pero no suficiente y a esto nos remitimos. Es sin dudas un tema clave a seguir en las próximas semanas”, comentó.

Expectativa de normalización

Si bien actualmente la curva sigue mostrando una pendiente negativa, los analistas hacen referencia básicamente a que el nuevo perfil de vencimientos mejora la situación de deuda de Argentina, permitiendo generar expectativas positivas sobre las probabilidades de pago futuras.

Rodrigo Benítez, economista jefe de Quinquela Fondos explicó que la expectativa es que luego de implementado el canje, pase a tener una pendiente positiva debido a liberación de vencimientos de corto plazo.

“En los próximos 3 años los vencimientos son muy bajos y el riesgo de repago de esos bonos tiende a cero. De ahí en adelante, la necesidad de acceder al mercado de capitales será mayor y eso implica que el riesgo implícito en esos bonos será mayor. En el mediano plazo, para que baje el rendimiento de los bonos cortos se deben producir algunos avances en temas centrales que hacen al equilibrio de mediano plazo. Los factores claves son el equilibrio fiscal, un reordenamiento monetario y un acuerdo con el FMI que permite liberar las obligaciones de pago de 2022 y 2023. Si se dan esas condiciones, podríamos estar ante una curva que baja en términos absolutos y con una pendiente positiva explicada por la distribución de vencimientos”, señaló.

Por su parte, Alejandro Kowalczuk, head de asset management de Argenfunds también hace foco en los cambios que se dan en el perfil de vencimientos de deuda.

“El canje descomprime los pagos en dólares en el corto plazo, teniendo recién en 2025 que afrontar compromisos relativamente significativos y hace que la curva de rendimientos arranque en los 7 años de plazo promedio de vida. Dicho esto, una curva con pendiente negativa pronunciada que indique riesgos de cumplimiento de pago en el corto plazo claramente no es el escenario más probable y me inclino a pensar en una curva con pendiente positiva", resumió.

Camilo Cisera, analista de estrategia de Wealth Management de Cohen entiende que de darse una pendiente positiva en la curva de bonos argentinos, podría indicar un mayor potencial alcista a la renta fija local.

“Los nuevos bonos tienen vencimiento a plazos de entre 10 y 20 años, con lo cual corresponderán todos al tramo medio. Sin bonos muy cortos o muy largos, la pendiente de la curva debería ubicarse flat. Si la pendiente se mantiene negativa implicaría una muy mala señal, ya que sugeriría que el mercado descuenta problemas en el corto plazo. Ahora bien, una pendiente positiva implicaría aún más potencial alcista para los bonos cortos, como el nuevo Bonar 2030, que actualmente constituyen la mejor opción para canjear títulos viejos", sostuvo.

Riesgos de corto plazo

Si bien la expectativa está en que la curva logre tener una forma normal, es decir, con pendiente positiva, existen factores de corto plazo que podrían dilatar dicha normalidad, básicamente en relación a las operaciones que pueda llegar a hacer el BCRA y organismos públicos, vendiendo bonos en dólares para normalizar el mercado cambiario. Estas ventas podrían distorsionar los precios de los bonos, postergando la posibilidad de que la curva alcance una forma normal.

Benitez advirtió que el tramo corto puede estar expuesto a un ruido adicional que estará dado por las tenencias de esos bonos que tienen organismos oficiales y la alternativa de que realicen ventas graduales para contener el tipo de cambio libre (CCL).

“Si esa venta toma volumen, a esos bonos les puede costar aumentar su paridad y eso demoraría el proceso estructural que se puede esperar de ajuste de la curva de rendimientos hacia pendientes positivas", agregó Benitez.

Por su parte, Kowalczuk, head de asset management de Argenfunds realizó la misma advertencia en relación a las ventas de bonos en dólares que puedan llegar a realizar organismos públicos.

“Los bonos ley local con vencimiento 2030 serán de referencia de mercado por su volumen de emisión, pudiendo gatillar, vía arbitrajes, movimientos en toda la curva, dada la posición que tendrían los organismos públicos (y posibles intervenciones en la plaza) y que no aplica el límite de emisión para el instrumento”, comentó.