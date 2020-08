La Ciudad presenta mañana un nuevo protocolo para abrir espacios digitales en escuelas

El gobierno porteño tiene decidido agotar todas las instancias para conseguir el permiso de Nación para abrir espacios digitales en las escuelas públicas, destinados a aquellos alumnos que no poseen conectividad o herramientas informáticas para hacer sus tareas. Tras conocerse ayer el rechazo del primero protocolo presentado, mañana llevarán uno nuevo ante las autoridades del Ministerio de Educación.

Fuentes porteñas confirmaron a El Cronista que harán la presentación formal de la readecuación del protocolo este viernes. El miércoles, el ministro Nicolás Trotta había anunciado en conferencia de prensa que no hacía lugar a la solicitud de su par, Soledad Acuña, por tratarse de una propuesta que "presenta incongruencias y es ambigua".

La propuesta de la ciudad consistía en la apertura de espacios digitales – el plan lleva el nombre de “Conectate con la escuela” - en las escuelas públicas destinados a quienes no posean conectividad o computadoras. Concurrirían por turnos que debían reservar con anterioridad y por un lapso no mayor a dos horas. No se preveía el dictado de clases, sino que debían trabajar de manera autónoma con las tareas dadas previamente por los docentes.

Trotta la evaluó como inviable, entre otros puntos, porque “la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en una situación epidemiológica de ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) lo que implica que de llevar adelante esta iniciativa se estaría poniendo en riesgo a la comunidad educativa”.

En el Ministerio de Educación porteño se movieron rápido y readecuaron la propuesta según los pedidos de Nación. Por la mañana, Acuña pidió en conferencia de prensa "ser serios y responsables" con el tema; por la tarde, se reunió con Horacio Rodríguez Larreta, con quien conversó sobre el nuevo texto. “Vamos a seguir insistiendo”, sostenían en las oficinas de Parque Patricios.

El ida y vuelta entre la Ciudad y la Nación por los espacios digitales se da a horas de que Rodríguez Larreta y Alberto Fernández se reúnan para acordar mayores aperturas en la Ciudad en la nueva prórroga de la cuarentena. Por primera vez no se reunieron los días anteriores, sino que se encontrarán un rato antes de la conferencia de prensa prevista para mañana al mediodía.

Desde el gobierno porteño insisten en que el tema no generó roces entre ambos. No obstante, el pasado lunes, en el marco de un acto en Pilar, el Presidente se refirió al tema. Dijo que la declaración de servicios públicos de internet, la televisión por cable y la telefonía celular se vinculó a que en la Ciudad hay “6000 chicos que no acceden a internet y como no tienen internet no les llega las clases de sus maestros”. Y agregó: “Aquellos que propusieron volver a clases, yo les pregunté si no era poner en riesgo la saluda de nuestros a los chicos. La solución es que los servicios públicos lleguen a todos, que todos tengan internet, telefonía celular accesible”, afirmó.