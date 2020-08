Empieza el Golf BMW Championship con Tiger Woods

El golfista estadounidense Tiger Woods confió en registrar "una gran semana" en el BMW Championship, penúltimo torneo de la postemporada del PGA Tour en el que buscará clasificarse al Tour Championship de Atlanta.

"Para sacar mi boleto para Atlanta preciso una gran semana. No veo la hora de salir al campo y competir. Espero jugar bien, si no ocurre, me iré a casa", afirmó Tiger Woods de cara al Tour Championship de Atlanta, a jugarse del 4 al 7 de septiembre, citó la agencia italiana de noticias ANSA.