El Cronista
Tecnología Viernes 28 de Agosto de 2020
El argentino al que llaman “el rey”: quién es, en qué invirtió antes que nadie y por qué lo conocen todos
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|72,7500
|77,7500
|DÓLAR BLUE
|0,7299
|135,0000
|138,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|-2,2163
|-
|125,5749
|EURO
|0,2886
|87,2065
|87,4325
|REAL
|0,9101
|13,2257
|13,2617
|BITCOIN
|-1,6528
|11.269,7000
|11.279,7400
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|2,1598
|29,5625
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-15,3846
|16,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-14,6341
|17,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|29,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|1,1905
|85,00
|84,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-3,3333
|1,74
|1,80
|DISC USD NY
|-2,0769
|63,65
|65,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-3,1970
|45.831,7000
|BOVESPA
|0,0000
|100.627,3300
|DOW JONES
|0,5700
|28.331,9200
|S&P 500 INDEX
|0,2622
|3.478,7300
|NASDAQ
|-0,2700
|11.665,0600
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|1,8760
|344,1967
|337,8584
|TRIGO CHICAGO
|2,1617
|199,7021
|195,4765
|MAIZ CHICAGO
|0,9545
|135,3292
|134,0497
|SOJA ROSARIO
|1,3460
|256,0000
|252,6000
|PETROLEO BRENT
|-1,2270
|45,0800
|45,6400
|PETROLEO WTI
|-0,8297
|43,0300
|43,3900
|ORO
|1,6386
|1.972,5000
|1.940,7000
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