Si el 7S no baja el dólar Bolsa, el Gobierno saldrá a intervenir

El 7S (7 de septiembre) el Banco Central va a tener nuevas herramientas para contener al dólar financiero, luego de que anoche aprobó ingresar al canje de deuda con legislación local, con la totalidad de las especies elegibles en cartera de esta institución por nuevos bonos en dólares.

“El BCRA tendrá poder de fuego en el mercado del tipo de cambio paralelo, ya que actualmente es tenedor de alrededor de u$s 15.000 millones en títulos que son elegibles para el canje de deuda. El BCRA quedará pos canje con una posición significativa en los títulos en dólares que serán las nuevas referencias del mercado de dólar MEP y CCL (los bonos New’30 y New’35)”, dice un paper que acaba de sacar Emmanuel Álvarez Agis, el exviceministro de Economía de Axel Kicillof a quien Guillermo Moreno había tildado maliciosamente de ‘guardaespaldas’ porque “siempre está atrás de Kicillof y de economía no sabe nada”.

“Hasta ahora su posición no era significativa y su capacidad de intervención era casi nula. Pero después del 7 de septiembre (fecha en la que empiezan a cotizar los nuevos bonos), la autoridad monetaria podría intervenir en varios sentidos”, sostiene el research.

“La verdad el mercado mismo debería internalizar que tenemos un poder de fuego importante y ser él un estabilizador dinámico. Lo que Friedman llamaba especulación estabilizadora”, revelan una alta fuente de otra dependencia económica, quien muestra entusiasmado el paper de “Ema”.

“Hay que mirar el valor integral del activo del BCRA incluyendo los bonos, que a diferencia de los Bonar heredados, ahora serán bonos con liquidez y mercado. Hoy el tipo de cambio real está bien, lo que hay es un problema financiero de fondos con pesos de la era Caputo que se quieren ir”, revela este funcionario clave del gabinete económico.

“Después tenés que ver qué bono es el nuevo AY24 o que se use para contado y ver las balas ahí. Yo creo va a ser el 2030”, apuesta una segunda fuente oficial consultada.

“Esperemos ingresar a una normalidad dónde gradualmente las restricciones vayan disminuyendo y no aumentando”, se esperanza otro miembro clave del gabinete económico de Alberto Fernández.

“El hecho es paradojal: teniendo en cuenta que las reservas netas rondan los u$s 10.000 millones, el BCRA tendrá más poder de fuego en el mercado de CCL (con un volumen de aproximadamente u$s 30millones por día) que en el MULC (u$s 200 millones por día en la actualidad). En este contexto, la autoridad monetaria tendrá capacidad de utilizar estos instrumentos para absorber pesos, aumentar las reservas internacionales, intervenir sobre la tasa en dólares e intervenir sobre la curva CER (si decidiera canjear una parte de su tenencia por títulos CER). La pregunta del millón, o de la no devaluación, es si el BCRA utilizará ese poder de fuego o seguirá apostando a restringir el mercado de CCL”, se pregunta Alvarez Agis.

Agrega que, entre el BCRA, el FGS y otros organismos públicos completan casi el 60% de tenencia de los títulos en moneda extranjera bajo ley local elegibles para el canje (alrededor de u$s 25.000 millones).

Dentro de este total, el BCRA cuenta con aproximadamente u$s 15.000 millones en títulos elegibles, de los cuales u$s 13.700 millones corresponden a títulos que se emitieron en diciembre de 2015 en forma de canje por letras intransferibles y u$s 1000 millones entre DICA y AO20 estimados en base al balance 2019 del BCRA.

Para Martin Redrado, director de Fundación Capital, “es preciso utilizar la cartera de títulos en dólares que posee el BCRA y ANSeS para arbitrar la brecha cambiaria, a través de las operaciones MEP y CCL. Así, a través de una intensa operatoria diaria de venta de bonos se podrá disminuir el diferencial entre ambos mercados. Además, acordar con las empresas comercializadoras de granos a adelantar pre-financiación de exportaciones sobre la cosecha 2021”.

En el seminario de Quinquela Fondos, Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, coincidió con este punto, al decir que apuntar hacia el contado de liquidación con bonos es una manera de reducir la brecha.

El CEO de Analytica, Rodrigo Alvarez, es otro de los que propone que, tras el canje, “el Central podría intervenir en los dólares bursátiles con bonos que tiene en su balance que no tienen liquidez”.