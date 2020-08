Arranca la negociación con el FMI: carta formal y larga charla de Alberto y Georgieva

El presidente Alberto Fernández dio hoy el primer paso para negociar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tener una "extensa charla" con la directora Gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

"Coincidimos en que sin prisa, pero sin pausa, nos pondremos a trabajar para ordenar el desorden que heredamos del gobierno anterior y el Fondo”, apuntó Fernández.

“Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden. Mi conversación con Goergieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común, la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido”, aseguró.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo, acelerarán el diálogo el mes que viene, para postergar al menos por tres años los vencimientos de capital por unos u$s 45.000 millones.

Mirá también Economía licita $ 70.000 millones para cubrir vencimientos de fin de mes En los últimos días de agosto vencen cerca de $ 80.000 millones entre distintas letras en manos de privados. El Tesoro busca hoy mediante subasta obtener una buena parte con la emisión de cuatro títulos a descuento.

Así lo comunicó el jefe de Estado este miércoles en el acto de inauguración de una línea de lavarropas de Newsan-LG, del empresario Rubén Cherñajovsky. “Ahora los empresarios van a poder acceder más fácil al crédito para seguir creciendo. Eso es un gran paso", le dijo el mandatario en la planta de Avellaneda, Buenos Aires.

Esta tarde, se difundió además, la carta por la que el Gobierno le pide al FMI el inicio formal del proceso de revisión hacia un nuevo programa.

Esta mañana junto al Presidente @alferdez dialogamos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional @KGeorgieva para dar inicio formal a las conversaciones en pos de un nuevo programa. pic.twitter.com/4QGx6UmZ1t — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) August 26, 2020

Guzmán y el referente ante el FMI, Sergio Chodos, que participaron de la conversación con Georgiea, se trasladaron al Palacio de Hacienda para firmar, junto al titular del Banco Central, Miguel Pesce, la carta dirigida a la directora gerente del FMI que da inicio formal al diálogo.



Tras el envío de la misiva, Guzmán enfatizó: “No es posible la estabilización sin recuperación económica”.



Por su parte, Pesce sostuvo que “es necesario que el próximo programa tenga presente la estabilidad como el crecimiento de la economía, del crédito y del mercado de capitales local”.