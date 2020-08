El puerto de Miami cuida sus cruceros

Carlos A. Giménez, alcalde del condado de Miami-Dade, prorrogó la exención de tarifas de muelle y puerto para las líneas de cruceros asociadas a PortMiami por 30 días adicionales.

La nueva extensión, que comenzó a regir el 12 de agosto, estará vigente hasta el 10 de septiembre de 2020, sujeta a disponibilidad en PortMiami, explicaron en un comunicado.

Tras el anuncio, el alcalde señaló que “la industria de los cruceros continúa siendo fuertemente afectada por los efectos del Covid-19 y continuaremos apoyando a nuestros socios de cruceros en este momento difícil”.

Este tipo de exenciones, se inició el 13 de marzo de 2020; luego, el 9 de abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos anunciaron una Orden de No Navegar para cruceros por hasta 100 días, pero más tarde, la Asociación de la Industria de la Línea de Cruceros (CLIA) anunció de manera voluntaria la suspensión de las operaciones de pasajeros de cruceros en los Estados Unidos, primero hasta el 15 de septiembre, y posteriormente hasta el 31 de octubre.

Este tipo de medidas se están tomando en todos los puertos del mundo donde recalan cruceros. Por ejemplo, en el de Buenos Aires, anticipándose al inicio de la temporada y apuntando a tener más pasajeros, se bonificará en un 25% la Tasa General por Uso de Puerto a los Buques y Servicio Específico de Uso de Muelle a los buques crucero con pasajeros en turismo internacional. Esta bonificación será del 100% para aquellos con una eslora de más de 315 metros. Además, a estos buques de más de 315 metros de longitud, se les bonificará el 100% de la tasa al pasajero, el uso de escáner y el cargo de seguridad.

Acompañando estas medidas, se acordó una reducción del 50% sobre la tarifa base del peaje de la hidrovía, tanto de entrada como de salida, en el tramo Buenos Aires-Océano Atlántico.

La realidad de Miami con una industria de cruceros parada es preocupante. La actividad en estado de operación normal, genera un impacto económico estimado adicional para el sur de la Florida de aproximadamente u$s 7.800 millones con 27.500 empleos directos e indirectos.

PortMiami aumentó en 22% el movimiento de pasajeros de cruceros durante el periodo de 12 meses entre octubre 2018 y septiembre de 2019, cifra que permitió superar su récord mundial anterior con un total de 6.824.000 pasajeros.

Desde el puerto señalaron que el crecimiento se ve reforzado por el desarrollo de nuevos negocios. Royal Caribbean International inauguró oficialmente la Terminal A de cruceros, the Crown of Miami, y celebró la llegada del barco más grande del mundo, Symphony of the Seas.

Por otra parte, Norwegian Cruise Line también dio la bienvenida al Norwegian Bliss; Carnival Cruise Line agregó su nuevo Carnival Horizon; Viking Ocean Cruises introdujo al Viking Star y Viking Sun; mientras que MSC Cruceros hizo lo propio con el MSC Armonía.

“El desarrollo de PortMiami no sería posible sin sus socios dedicados, incluidos los cruceros y las líneas de carga, la Guardia Costera de Estados Unidos, la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los Pilotos de la Bahía de Biscayne, los Locales 1416 y 1922 de las Asociaciones de Marineros Internacionales, los departamentos de policía y bomberos de Miami-Dade, entre tantos otros”, señaló en su momento la presidenta del Comité de Turismo y Puertos, Rebeca Sosa.

Hoy, lamentablemente, la perspectiva es muy distinta.