Rossi recurre a la caja previsional de los militares para financiar inversiones en Defensa

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció que la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) desarrollará un nuevo avión de entrenamiento militar y uso civil denominado IA-100 “Malvina” con financiamiento del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

En efecto, el titular de Defensa anunció que la caja previsional castrense, de donde salen los recursos para pagar las pensiones del personal retirado y otorgar préstamos hipotecarios, aportará u$s 2,5 millones de su fondo de capitalización a la compañía estatal, algo que en el Edificio Libertador presentaron como "el primer proyecto de producción en serie de un avión en Fadea luego del IA-63 Pampa III".

No obstante, las objeciones entre los efectivos militares retirados y en actividad no se hizo esperar, siendo que no hay antecedentes de préstamos similares y, a su vez, la millonaria caja del organismo ha sido objeto de tironeos entre los militares y la conducción política de turno. De hecho, el IAF perdió $ 3700 millones en 2019 que fueron girados a diversas áreas de Defensa por el exministro Oscar Aguad para achicar el déficit de la jurisdicción y cubrir gastos corrientes.

El IAF, fundado por un decreto ley de Juan Domingo Perón en 1946, tiene por finalidad financiar el pago de los haberes de retiro, indemnizatorios y de pensiones con los descuentos que se aplican a los salarios brutos del personal en actividad, y a su vez otorga créditos hipotecarios a los uniformados. El dinero ocioso va a un fondo de capitalización que coloca las disponibilidades financieras en distintos instrumentos bursátiles.

Operación sin precedentes

Al anunciar el financiamiento, Rossi aseveró que el ministerio recurrió a "una iniciativa creativa e innovadora que constituye un punto de inicio para que después se puedan financiar otras inversiones productivas", a la vez que insistió con que la plata de los militares retirados y activos va a parar a "una inversión segura y más rentable que depositar el dinero en un plazo fijo en dólares".

Desde el entorno ministerial aseguraron que la ley de regulación del IAF avala tal mecanismo en tant avala "concertar operaciones financieras siempre que cuenten con la garantía del Estado".

El préstamo de u$s 2,5 millones representa el 5% de las inversiones previstas para este año de la cartera de inversiones del IAF, y no afectará operaciones de créditos personales e hipotecarios, detallaron fuentes oficiales a este diario.

De acuerdo al pacto entre los órganos de Defensa, Fadea pagará una tasa de 4% anual en dólares y recibirá los fondos en 12 cuotas mensuales consecutivas, contando con un año de gracia para el repago, a efectuarse en 15 transferencias seguidas.

A sabiendas del revuelo que podría generar, en Defensa insistieron en que el crédito contó con la evaluación económico-financiera de rentabilidad por parte de la Gerencia de Recursos Financieros del IAF, cuyo directorio preside el exdiputado nacional por Mendoza, Guillermo Carmona.