Maduro dice que quieren matarlo: apunta a Estados Unidos con apoyos desde Colombia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció hoy nuevamente planes en curso para asesinarlo, que contarían con la dirección de Estados Unidos y el apoyo de Colombia.

"Desde los Estados Unidos se está planificando hace tiempo un atentado con el fin de asesinarme", afirmó el mandatario en VTV.

"En toda esta fase he recibido amenazas, han dicho que van a eliminar a Maduro, estas palabras no se deben tomar como un juego, su objetivo es acabar con el liderazgo que tengo, así que no exagero cuando lo digo", insistió.

El mandatario venezolano atribuye estos planes a una decisión tomada en Estados Unidos con el apoyo de "parte de la oligarquía" de Colombia para asesinarlos a él y a un alto mando político-militar de la revolución.

Maduro recordó que los intentos comenzaron en 2013, apenas tomó el poder. "Han sido 2725 días de acoso, de agresiones, de manipulaciones. No he tenido un solo día sin la agresión del imperialismo y de la derecha fascista y siempre me han visto con una sonrisa y con ánimo. No he tenido días malos porque siempre estoy dispuesto a luchar".

El 4 de agosto de 2018 se produjo un intento de asesinato contra Maduro utilizando un dron durante un acto oficial en Caracas. El Gobierno venezolano denuncia esta y otras tramas para impulsar un golpe de Estado en Venezuela apoyadas por la oposición.