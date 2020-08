El plan secreto del Gobierno para salir a frenar al dólar Bolsa y al blue

“Cuando salga el canje vamos a estar con herramientas de sobra para controlar el precio del contado con liquidación, sobre todo porque se especula que el bono más usado será el 2030, que reemplazará al Bonar 24 para hacer CCL. Significa menos cantidad de códigos de bonos, más concentrados en poder del Estado”.

En estricto off the record, este alto funcionario del Poder Ejecutivo detalla el plan que tiene el Gobierno para salir con los botines de punta para frenar el avance del dólar, y reducir al mismo tiempo la brecha cambiaria.

Hay funcionarios del área económica que creen que es el mejor momento para dejar de lado las micro devaluaciones del oficial y acelerar el tipo de cambio mayorista al menos hasta $ 78, de modo de salir a reducir la brecha con el liqui, aprovechando estos días claves hasta el canje de deuda, que se liquida el 4 de septiembre.

“Técnicamente nos conviene esperar al canje. No por la tranquilidad del mismo, sino porque nos deja más armado, después de ambos canjes, tanto el local como el extranjero. Desde del canje podemos intervenir más fácil para hacer bajar al CCL, vendiendo bonos en dólares en poder del Estado, suponiendo que el nuevo para contado sea el 2030 local y externo”, revela una alta fuente oficial.

Por lo pronto, el cupo de los u$s 200 seguirá hasta fin de mes, ya que la mayoría de la gente ya lo compró y no tiene ningún sentido cortarlo ahora. Desde el martes de la semana que viene, con el nuevo mes, será otro cantar.

Al Banco Central le quedan sólo u$s 5000 millones de reservas de libre disponibilidad, y a u$s 1000 millones por mes de dólar ahorro, a fin de año se quedaría sin liquidez, excepto que activen el swap de monedas con China por u$s 3000 millones pagando un 7% anual de interés o vendan los u$s 4000 millones que tienen de oro.

Pero en el BCRA niegan que vayan a hacerlo, del mismo modo que niegan, tajantes, las versiones de que el cupo se limitaría a u$s 500 por año o que intervendría la AFIP para ver quién podría comprar y quién no, en base a sus ingresos en blanco.

“No”, dice tajante una alta fuente del BCRA cuando se lo consulta si podrían reducir a u$s 100 el dólar ahorro, o subir las tasas de plazos fijos, que hoy están en el 33% anual para los depósitos minoristas, de hasta $ 1 millón.

“No harán nada hasta el cierre del canje para no empantanar las negociaciones. Esta semana hablan de ampliar el periodo de parking para embromar al CCL, pero con el menor volumen que habrá no tendría sentido. El BCRA no quiere vender bonos en dólares para bajar el tipo de cambio implícito. Tienen muy poca pericia. Falta muñeca y coordinación entre el Central y Economía. El camino es vender bonos para ponerle un techo al liqui”, comenta un economista de trato frecuente con Alberto Fernández.

“Por ahora hay más presión por el arbitraje del canje que por la falta de títulos. En contado vamos a operar mucho esos títulos, porque por el arbitraje del canje Bonar-Boncer se puede hacer fortunas”, especulan en las mesas.

Un informe de Ecolatina señala que “la brecha, así como las reservas netas, se ubican niveles preocupantes. En consecuencia, según cuánto se logre disipar la incertidumbre y con ella el apetito dolarizador, el endurecimiento del cepo o un salto del tipo de cambio oficial serán más o menos probables y necesarios”.

“Calmar la demanda de divisas, aumentar el apetito pesificador -ya sea disipando la incertidumbre o mejorando el rendimiento de las opciones en moneda local-, es la opción más atractiva, ya que es la única que permitiría salir del laberinto por arriba. Lamentablemente, en el corto plazo, es tan difícil de lograr como atractivos sus resultados”, cmpleta Ecolatina.