Canosa, imputada por tomar el peligroso dióxido de cloro dice que "la gente me banca"

Luego de la imputación por ingerir dióxido de Cloro en vivo, la conductora llevará a la justicia a los dos periodistas que hablaron de ella. Hace unas semanas, Viviana Canosa consumió dióxido de cloro en vivo en su programa "Nada personal" y recibió el repudio generalizado en las redes. Todo se vió potenciado con la noticia de la muerte de un niño de 5 años, cuyos padres le habían dado el compuesto para evitar el contagio. Incluso organismos públicos tuvieron que emitir comunicados para evitar que la población consuma dióxido de cloro por su alta peligrosidad.

El viernes Juan Manuel Dragani, abogado de la periodista, comentó que irá tras varios colegas que también la criticaron. "Hay cuatro periodistas a los que les vamos a iniciar demandas civiles. Fueron estos periodistas los que de manera pública generaron todo esto”.

Uno de ellos es Jorge Lanata, que hace algunos días se tomó unos minutos para hablar sobre Canosa. "Todavía no le hicieron la autopsia, pero rezo que se haya muerto de otra cosa, porque, si no, va a ser inbancable para vos. Qué irresponsable lo que hiciste, más allá de que no hubiera tenido ningún efecto", expresó Jorge en su programa "PPT Box". Según el letrado, el periodista tergiversó los dichos de Viviana diciendo que ella recomendó el dióxido de cloro para la cura del Covid. "La mortificó muchísimo y no pudo dormir en todo el fin de semana. Viviana está mal y angustiada, las acusaciones contra ella son una injusticia y una arbitrariedad. Hay un ensañamiento a pesar de que después pueden ser cuestionables las conductas, pero su accionar se magnificó y se tergiversaron los dichos", detalló.

Actualmente, Canosa está imputada en una causa penal que se tramita en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la imputación del artículo 208 de ese código que es el delito de "ejercicio ilegal de la medicina", aunque su abogado afirma que la conductora no recomendó la ingesta del líquido. El segundo de los demandados sería Ángel de Brito, que en varias oportunidades se refirió a Canosa y la tildó de "loca".

¿Por qué es peligroso el tratamiento con dióxido de cloro?

Todas las entidades de salud criticaron fuertemente el accionar de Viviana Canosa, aduciendo que no existe ninguna razón para pensar que el preparado de dióxido de cloro puede ser efectivo como tratamiento médico.

En base al informe de este año del Organización Panamericana de la Salud (OPS), resulta necesario destacar que la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales.

Además, la inhalación puede generar edema pulmonar, broncoespasmos, neumonitis química y edema de glotis, entre otras complicaciones respiratorias como bronquitis crónica y erosiones dentales, así como complicaciones en otros órganos del cuerpo.

En este sentido, en el año 2016 la ANMAT emitió un comunicado sobre el producto “MMS –Milagroso suplemento mineral” , derivado del clorito de sodio (similar a los actualmente comercializados) que se presentaba como un tratamiento alternativo para varias enfermedades.

“El dióxido de cloro es un oxidante enérgico y poco selectivo. Sirve para atacar al virus en una superficie inerte como una mesada o una pileta, pero en nuestro cuerpo es reactivo frente a las moléculas que constituyen el organismo”, explicó uis Baraldo, doctor en Ciencias Químicas y vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires a Chequeado. “No es para nada recomendable ingerirlo porque el dióxido de cloro no va a distinguir entre el virus y nuestros tejidos” sino que “va a reaccionar sin distinguir con muchas moléculas, algunas del virus, otras de nuestras vías respiratorias”, agregó.