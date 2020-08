Patricia Bullrich: “La cuarentena no existe para el Presidente, pero sí para miles de trabajadores"

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, participó de la marcha de hoy en contra del gobierno. La exministra de Seguridad grabó además un video durante el encuentro en el que le reclama diversas cuestiones a Alberto Fernández.

En primer lugar, sostiene que “vengo a decirle al Presidente que puede que la cuarentena no exista para él, pero existe para miles de trabajadores. De gastronómicos, gasistas, plomeros”. Y agrega que mucha gente la está pasando mal y no puede trabajar.

Por otro lado, en relación al proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno, consideró que “es hora de que levante la reforma de la Justicia. No se puede hacer una Justicia a la medida de la impunidad”.

Finalmente, le pidió que comprenda que “hay un pueblo reclamando para que haya un país con Constitución, con Justicia. Entienda, no se cierre, no repita la historia de confrontación. Vaya y entienda a los argentinos que no piensan como usted”.