Dólar: con fuerte presión al blue reabre el mercado tras versiones sobre los u$s 200

Tras haber salido a la luz desde el viernes, revelado por El Cronista, el debate interno en el Gobierno acerca de qué hacer con el mercado del dólar, la expectiva quedó puesta en el desarrollo que tendrá hoy el mercado cambiario.

Como se explicó aquí, la consistente pérdida de reservas del BCRA encendió las luces de alerta acerca de los peligros que se ciernen en caso de sostenerse la sangría actual. Y la mirada se fijó en el tope de u$s 200 por mes para comprar para atesoramiento a cotización oficial.

De continuar el incremento de 20% más de titulares de cuentas que están comprando en agosto, el BCRA podría perder hasta u$s 1000 millones este mes por la demanda para atesoramiento, que se traslada, según se supo ayer, en un 50% a la operatoria de "puré". Esto es la venta de los dólares adquiridos en el mercado oficial al mercado blue.

De las 3,3 millones de personas que aprovecharon su cupo de u$s 200 en junio, aproximadamente la mitad terminó vendiendo esos billetes, ya sea a los arbolitos de Florida, a una cueva, con el dólar amigo a un familiar a conocido,, o haciendo un puré diferido, que consiste en ir ahorrando por dos o tres meses para luego revenderlos todos juntos, a la espera de una suba en la divisa.

En la City especulan que si se corta el dólar ahorro el blue se va a disparar, porque la oferta se va a achicar mucho: “Ya es chica por la falta de turismo y de movimiento, pero escaseará fuerte el billete sin esa oferta. Con todos los rumores que se generaron, obviamente la tendencia es alcista”.

El mercado de blue es de entre u$s 5 y u$s 6 millones diarios, con picos de u$s 8 millones: “Cuando levanten la cuarentena probablemente aumente a u$s 10 millones. Y con toda la economía en negro que tendremos por la crisis, podría llegar a u$s 15 millones”, estiman en las mesas.

“Acá hay una realidad: hay gente que por la cuarentena tiene mucha capacidad de ahorro, sobre todo bancarios, empleados estatales, algunas empresas metalúrgicas, jubilados que cobran la máxima, estamos hablando de 3,5 millones de personas con capacidad cierta de ahorrar su cupo de u$s 200. Que tampoco es mucho, para comprar una casa comprando el cupo ahorro estarían 35 años”, detalla un mesadinerista.

Agrega que esa gente con capacidad de ahorro prefiere hoy dólar en mano antes que un plazo fijo o invertir en Bolsa. Hoy invierten en Bolsa 675.000 personas, pero activas hay sólo unas 350.000. Por lo general, de las cuentas que tienen abiertas los grandes brokers, sólo la mitad están activas.

Aseguran que hay ahorro en dólares porque los depósitos en moneda extranjera crecen, cuando no se trata de plazos fijos, sino de la caja de ahorro que va acumulando el cupo de los u$s 200.

“Lo cierto es que si a esta gente le cierran el cupo, seguirá comprando dólares, algunos irán al blue, otros comprarán bienes, y muchos serán importados, los que el BCRA deberá suministrarlos o, si se niega, disparará el contrabando, como entre 2013 y 2015, cuando fue un boom y el blue creció como loco, ya que el contrabando va todo contra blue”, explica un broker.

Otro cambista pone este ejemplo: “Si mitad del país está en la lista de pobreza y en agosto se estima habrá 5 millones de compradores, no me llamaría la atención que en algún momento los billetes los van a reventar si hay necesidad de pesos. Se gana más de $ 10.000 un matrimonio que lo hace, es un IFE más”.

El puré puede ser entre pares, un amigo o un familiar, por lo cual se dificulta medir el puré, porque por u$s 200 no se va a una cueva, por eso a veces la gente compra, acumulas entre u$s 800 y u$s 1000 y los vendé, con lo cual ahí sí se hace una mayor diferencia.

El dólar paralelo es un negocio concentrando más que nada en Capital, que se mueve en función de la brecha cambiaria: cuando baja del 80% empieza a estar barato el blue, por lo cual en el sector ven muy difícil que baje del 70 o 75% la diferencia con el oficial, pero si se corta o reducen a u$s 100 el cupo ahorro, calculan que con el tiempo se estabilizará arriba del 100%, que es a lo que Martín Guzmán tiene miedo.

“El blue es un mercado de contado, no se mueve tanto contra expectativas como el CCL o MEP, sino contra oferta y demanda en el momento. Pueden cerrar el dólar ahorro que si en ese momento está bien abastecido no pasará nada”, revelan fuentes conocedoras del mercado.