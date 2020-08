“Será imbancable para vos si el nene se murió por tomar dióxido de cloro”, le dijo Jorge Lanata a Viviana Canosa

Jorge Lanata arrancó su programa PPT BOX con un mensaje a Viviana Canosa tras conocerse la muerte de un nene de 5 años en Neuquén, cuyos padres admitieron que le dieron dióxido de cloro. Previamente, la periodista y conductora de canal 9, se mostró en vivo bebiendo el compuesto químico.

“La otra vez cuando pasamos esto, yo pensé que era irresponsable lo que hiciste, Viviana. No está bien. Más allá de que eso no hubiera tenido ningún efecto, todavía no hicieron la autopsia del nene que se murió por tomar dióxido de cloro, que es lo que vos recomendabas”, señaló Lanata en el arranque de PPT Box.

“Yo rezo para que se haya muerto de otra cosa, porque va a ser imbancable para vos si el nene se murió por tomar dióxido de cloro, cuando vos aparecías en la tele diciendo ‘yo no lo recomiendo, pero lo tomo’”, agregó .

Jorge Lanata contó que los padres del niño fallecido “admitieron que le habían dado dióxido de cloro. Se llamaba Cuyén Aliwe Mieville Mazza”. “La familia es de un poblado hippie llamado China Muerta, cerca de la localidad de Plottier”, señaló.

“Cuyén tocaba la guitarra y era parte de la orquesta folclórica Sonidos del sol, de la municipalidad de Plottier. Llegó a la guardia del hospital ya sin vida”, comentó.

“El Ministerio de Salud de la Nación y la Sociedad Argentina de Pediatría advirtieron sobre los riesgos de ingerir dióxido de cloro, desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud y el ANMAT”, comentó.

Esta mañana fue el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, el que habló del dióxido de cloro y aconsejó a la gente no usar ningún químico o medicamento que no aparezca en la nomenclatura del ANMAT.