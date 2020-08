La cuarentena del dólar también se agotó y obliga a nuevos enfoques

Después de haberse cumplido 150 días de aislamiento, el Gobierno llegó a un punto en el que algunas de sus políticas empezaron a perder efectividad. No se trata de errores de diseño o de objetivos mal planteados, sino de algo más básico: agotamiento. El rol que se espera de un Estado es que guíe a los actores sociales. Pero lo que está ocurriendo en las últimas semanas es que esa lógica comenzó a invertirse: la sociedad es la que empezó a marcar el sendero, y el Ejecutivo el que corre de atrás. Por esa razón el Gobierno apeló como nunca antes a la responsabilidad social. No es una reacción negativa en sí misma, pero sí es un síntoma de que algunas metas están lejos de sus manos.

El mensaje que Alberto Fernández dio el viernes para anunciar la extensión del aislamiento obligatorio hasta fin de mes en el AMBA y varias provincias, es una muestra clara de este fenómeno. El Presidente ya no habla de cuarentena no porque no exista sino porque ya no puede garantizar su cumplimiento. Es cierto que está reducida, y el alto grado de funcionamiento de la actividad económica así lo demuestra. Pero es un hecho que muchos comercios no esperaron a que les llegue el día para volver a funcionar. Para esas personas el riesgo pasó a segundo plano: Y aunque el Gobierno tiene de su lado los argumentos que validan todas las prevenciones que impone la pandemia (cuyo peligro no es una ficción), la sensación es que los pasajeros de algunos vagones eligieron desengancharse del tren. Resolver esta dinámica sin apelar a la policía es hoy desvela al Presidente.

Algo parecido le está pasando con la compra de dólares. Desde el cupo de u$s 200 hasta el impuesto que encareció 30% su precio, todas las medidas que se articularon para disminuir su demanda perdieron fuerza. Hay una porción de la sociedad a la que no le importan las razones colectivas y hace foco en la protección de sus pesos. Son entre cuatro y cinco millones de personas, que si ejercen su derecho de comprar hasta su límite, en tres o cuatro meses podrían llevar las reservas disponibles del BCRA (las que quedan cuando se restan los depósitos en divisas, el swap con China y el oro) a niveles riesgosos.

Con el conjunto de normas que componen con lo que denominamos cepo cambiario pasa algo parecido que con la cuarentena. Llega a un punto en el que la fuerza de la ley se vuelve insuficiente. Las reuniones sociales están prohibidas en varios lugares del país. Pero igual existen. La compra de dólares está limitada, pero el blue existe. Y si el cerrojo fuese cerrado al máximo, el mercado informal se multiplicaría.

El Gobierno creyó que el arreglo con los bonistas iba a ser la vacuna para el dólar. Pero por ahora no muestra efectividad. Necesita cambiar la ecuación y activar un ingreso de dólares genuinos. Como siempre, el tiempo no juega a favor.