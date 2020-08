El Gobierno busca pasar de página con Brasil y remontar las exportaciones

Con la indicación precisa del presidente Alberto Fernández, el flamante embajador en Brasil, Daniel Scioli, llegado hace apenas una semana a la capital del vecino país, comenzará esta semana la doble misión de remontar el diálogo con el gobierno de Jaír Bolsonaro y recuperar el nivel de exportaciones con el principal socio comercial, que se encuentra por debajo del promedio en años recientes.

El intercambio bilateral totalizó en julio u$s 1743 millones en julio y se desplomó 17,4% en la comparación interanual, según reportó la Cámara Argentina de Comercio (CAC). La sensible baja fue consecuencia de una importante contracción de las importaciones argentinas desde Brasil (27,9%) y, en menor medida, de las exportaciones. Ambos rubros totalizaron u$s 836 millones y u$s 907 millones, respectivamente.

Solo en el primer semestre, de acuerdo a los datos del Indec, el intercambio entre ambas economías retrocedió en el orden del 30% interanual, superando apenas los u$s 7200 y con un balance deficitario de la cuenta en u$s 178 millones.

A la par, la Argentina viene recibiendo quejas constantes de sectores brasileños por las restricciones a las importaciones, a lo que el Gobierno ha respondido negando tal problema. Y para mal de males, la relación entre mandatarios no ha desescalado demasiado desde los improperios que se lanzaban hace pocos meses; por el contrario, la falta de entendimiento se ha acentuado ante la irrupción del coronavirus y las estrategias divergentes que encararon ambos países.

El excandidato presidencial arribó el lunes 10 a Brasilia tras verse cara a cara con Fernández y enseguida convocó al equipo diplomático de la embajada para aunar esfuerzos en la promoción comercial, que será el eje de su gestión. Para eso también convocó a los responsables de la red de consulados, y viene acumulando pedidos de los sectores de la economía local para abrir nuevos mercados.

Scioli, al llegar a la embajada argentina en Brasilia.

Este miércoles, al presentar sus cartas que lo acreditan como embajador de la Argentina, Scioli se verá cara a cara con Bolsonaro y pretende decirle que Fernández quiere construir una relación cordial con Brasil basada "en el respeto de la voluntad de los pueblos y dejando las ideologías de lado" para concentrar los esfuerzos, ante todo, en revertir el magro intercambio.

Independientemente de trazar horizontes con la clase política, Scioli tiene pendiente una visita a San Pablo para verse cara a cara con la poderosa Federación de Industrias de ese estado (Fiesp). A su vez, el embajador pretende traccionar el trabajo que su predecesor, Carlos Magariños, en fomentar la vinculación entre actores productivos desde las cámaras de comercio estaduales y la Argentina.

Este domingo, Scioli dijo que a partir del encuentro cara a cara con Bolsonaro "se irá armonizando y desarrollando cada uno de los temas que tengamos en la agenda para tener este vínculo con la mayor intensidad posible", y contó al aire de Télam Radio que buscará "explicar con toda claridad la agenda del gobierno argentino" y la política de la Argentina en materia de deuda externa y asistencia a los sectores vulnerables para paliar los efectos de la pandemia.