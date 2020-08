Deuda: Con la presentación de la enmienda externa, apuran la oferta de canje local

Luego de registrar este lunes en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) la segunda enmienda a la oferta para la reestructuración de 21 bonos de la deuda externa por u$s 66.137 millones, el Ministerio de Economía acelerará en esta semana el lanzamiento de la propuesta de canje de deuda en dólares bajo legislación local, en la que entrarán títulos elegibles por u$s 41.715 millones de capital.

El Gobierno también extenderá por octava vez el Período de Invitación hasta el viernes 28 de agosto a las 17 horas de Nueva York (18 en Argentina), tal como quedó formalizado en el primer anexo del Decreto 676/20, publicado este domingo en el Boletín Oficial.

La operación se liquidará el viernes 4 de septiembre, la misma fecha que idea la Secretaría de Finanzas para el settlement de la propuesta local.

El aval internacional para los términos legales no llegó, como se esperaba, a través de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), sino del Intergovernmental Group of Twenty Four (Grupo de los 24, G24), que son países emisores de bonos soberanos, y del Emerging Markets Traders Association (EMTA), conformado por los compradores de esos títulos.

En el G24, Argentina comparte espacio con Brasil, México, Ecuador, Venezuela y Haití, entre otros países de la región.

Este grupo organizó un Webinar para este martes a las 13 (hora de Argentina) con el título "Cláusulas de Acción Colectiva (CAC): lecciones y desafíos de las reestructuraciones de deuda soberana en la era de la Covid-19" y el objetivo de aprender de las experiencias de Argentina y Ecuador.

Participará Andrés de la Cruz, el abogado que es socio del bufete Cleary Gottlieb Steen and Hamilton (CGSH), que asesoró al equipo de Martín Guzmán en este proceso.

El rumbo

De esta forma, la agenda de la deuda se concentrará en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el repago de los 31.913,7 millones Derechos Especiales de Giro (DEG), que a la cotización vigente equivalen a u$s 44.985,5 millones de capital.

Según pudo saber El Cronista, el equipo económico todavía no envió el pedido formal para empezar la revisión del programa stand by que une a la Argentina con el organismo desde junio de 2018.

El staff técnico del FMI buscará entender qué falló para que las premisas no se cumplieran: la inflación no bajó, el país no retornó a los mercados voluntarios de crédito internacional y tuvo que reimponer controles de capitales cada vez más severos.

El Decreto 676 explicita las cuestiones formales de la reestructuración, como la redacción de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) de los 5 nuevos bonos en dólares y euros a ser emitidos el 4 de septiembre, y la redesignación de títulos (estrategia Pacman) acotada.

Por caso, también quedó pautado que las comisiones (fee) por u$s 28,96 millones que cobrarán los abogados y los asesores financieros de los bonistas serán abonados por los mismos fondos. En concreto, serán descontados del nuevo bono a 2029.

"Los Bonos para el Reembolso de Gastos se dividirán en forma equitativa entre los tres grupos y se entregarán en las cuentas que los representantes de cada uno de los Acreedores que brindan Respaldo (es decir, White & Case LLP para el Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP para el Grupo de Bonistas del Canje -Exchange Bondholders- y Clifford Chance US LLP para el Comité de Acreedores de Argentina)", remarca el anexo.

"La República no asumirá ningún gasto de los Acreedores", puntualiza el documento preparado por el Gobierno.