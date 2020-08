Máximo Kirchner tensa el terreno para negociar con el FMI: "No puede imponerle nada a nadie"

Tras el acuerdo con los bonistas, el Gobierno debe iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar el abultado cronograma de vencimientos de u$s 44.000 millones de capital (que, junto con los intereses, se eleva a más de u$s 50.000 millones), que tiene con el organismo.

Las negociaciones, que deberían comenzar el mes que viene, de alguna forma arrancan antes, como toda negociación, con el juego de la retórica, como suelen hacer, entre otros, los boxeadores. En este caso, aunque no le toca el papel de negociador, el diputado Máximo Kirchner salió con todo a calentar el terreno para las tratativas, cuando en una entrevista radial dijo hoy que el organismo "no está en condiciones de imponerle nada a nadie ".

Pareció, además, una respuesta a otro miembro del oficialismo, como Guillermo Nielsen. titular de YPF, quien hace poco días se refirió precisamente, al tema de las condiciones, al decir que el organismo "siempre las pone".

En una entrevista concedida a AM750, el también jefe de la bancada del Frente de Todos le mandó incluso un mensaje a los mercados: "Deben reconocer que la gente existe".

Además afirmó que "entre el 2015 y 2019 hubo un endeudamiento feroz que no fue a la gente, se evaporó y ahora todos tenemos que salir a afrontar".

"Los fondos tomados en el exterior se fugaron, no se capitalizó un peso a favor de la gente, el FMI debería tener que tener humildad para reconocer que se equivocó", y agregó "el Fondo Monetario Internacional (FMI)de cara a la negociación que el país tendrá con el organismo de crédito internacional.

"Nadie se imaginó esta pandemia y tampoco nadie se imaginó esta deuda y el poder judicial fue un ariete del gobierno de Macri , la sociedad fue engañada con una deuda de 44 mil millones de dólares". Remarcó, además, que "cuando Cristina dejó el gobierno, Argentina no le debía 44 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Es más, se le había pagado Néstor en 2006. Y el Poder Judicial la vio pasar".

También apuntó contra el ex presidente del Banco Central: "A Sturzenegger uno lo vio en el canje del 2001 y otra vez en esta deuda. Debería tener más humildad". "El gobierno de Mauricio Macri fue una apuesta del poder económico que" fracasó "y" las inversiones nunca llegaron ".

"El presidente Macri no conocía a quiénes gobernaban. Tenía una visión centralista, de 30 o 40 manzanas de la Ciudad de Buenos Aires y así fue el tamaño fracaso", sostuvo el diputado.

"Creo que en los últimos cuatro años aplicaron las ideas que el poder financiero y económico le decía a la ex presidenta y ahí están los resultados. Un endeudamiento feroz que no fue a hospitales sino que se evaporó y ahora hay que afrontar", subrayó. "Las inversiones nunca llegaron. No se trata de que uno hable a los gritos de que quiere un país de tal manera sino que hay que construir ese país", manifestó.

