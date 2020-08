Para Alberto, "la cuarentena hace mucho tiempo dejó de existir"

El presidente Alberto Fernández insistió hoy en que "es obvio que en Argentina la cuarentena hace mucho tiempo dejó de pasar" y afirmó que "mal que le pese a quien corresponda la cuarentena no existe". "La cuarentena supone que todo el mundo esté aislado en un lugar sin poder salir y la verdad que hace muchos meses se ha ido abriendo la actividad económica y la circulación de la gente es sostenida y eso explica el crecimiento de los contagios. No hay otra explicación", dijo el Presidente esta mañana en declaraciones a radio La Red.



Además, Fernández cuestionó a "una minoría, una suerte de terraplanistas que hacen mucho ruido y los medios (de comunicación) presentan como actores de grandes jornadas patrióticas" y destacó que el Gobierno nacional cuenta con el apoyo de "un número muy importante de gente que nos acompaña y nos entiende" en las medidas adoptadas para mitigar el coronavirus. El mandatario rechazó también la cobertura de algunos medios de comunicación en relación a la pandemia y las medidas adoptadas por el Gobierno y dijo que "sólo buscan confundir a la gente".



Fernández destacó que durante los meses que lleva el aislamiento social por la pandemia de coronavirus "el mayor esfuerzo fue ayudar a los más necesitados" y, en ese sentido, remarcó que "no hubo un solo saqueo, una sola reacción social". "Hoy el alimento llega a todos. A unas nueve millones de personas fuera del sistema. El Estado se acordó de ellas", dijo el mandatario y agregó: "No sé si estamos comunicado bien o mal, pero la realidad es esa y está muy minimizada en el discurso de algunos medios y sectores altos".



Fernández dijo además que "es falso decir que el Estado no interviene" en la producción de la vacuna contra el coronavirus, que comenzará a realizarse en el país. El mandatario precisó que "el acuerdo es con los Gobiernos de Argentina y México" y agregó: "debe ser un orgullo nuestro; no estoy diciendo que es un orgullo de Alberto Fernández, sino que lo es de toda la Argentina".