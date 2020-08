"Hay que amigarse con el cepo", dijo Todesca y descartó que saquen los u$s 200 de ahorro

Luego de conocerse que el directorio del Banco Central presentó a la Casa Rosada una iniciativa que busca anular la compra de 200 dólares mensuales con el objetivo de cuidar las reservas, la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca descartó que se vaya a implementar esa medida.

Todesca explicó que el Gobierno "siempre tiene un ojo en el mercado de cambios" porque en la Argentina funciona una economía "casi bimonetaria" y que seguirán los controles a la compra de divisas porque "no podemos seguir gastando dólares en ahorros que van a parar al colchón y salen del sistema, porque necesitamos dólares para producir".

En esa línea, sostuvo que “deberíamos amigarnos con el cepo porque la Argentina va a necesitar regulaciones por un tiempo”. “No sabemos cuánto tiempo pero no va a ser ni hoy ni mañana de modificar el mercado cambiario. Nosotros tenemos una fuente de dólares genuina. Esos dólares los necesitamos para producir. Las regulaciones del mercado cambiario son importantes porque son una condición de posibilidad para estabilizar la macroeconomía y poder darle valor hacia el sistema productivo”, agregó.

Al mismo tiempo, Todesca aclaró que “el cepo no es un castigo, sino una condición para la estabilidad”.

Y profundizó su argumento: “No tenemos ninguna batalla ganada. Siempre que hay regulaciones aparece una brecha, y tener una brecha amplia no es cómodo pero hay que elegir las prioridades. Cada una de las decisiones está siempre sobre la mesa. Y hay que ver las cuestiones. Yo no digo que va a pasar que se saquen los 200 dólares por mes. Pero sí puedo explicar para qué uno hace esto”. Hay "que ir evaluando lo del dólar ahorro, porque necesitamos dólares para producir y las empresas tienen que comprar insumos y maquinarias. No podemos seguir gastando los dólares en ahorros que van a parar al colchón y salen de circulación. Porque esos dólares podrían transformarse en un crédito, que si los guardo los saco del sistema", explicó.

La marcha del 17 de agosto

“Nuestra posición es que todos los argentinos y las argentinas están en derecho de manifestarse. El único punto en medio de una crisis sanitaria es no ponerse en riesgo ni poner en riesgo a los otros. A mi me parece que nadie puede pensar que estamos cómodos con la cuarentena. Nosotros no estamos, los empresarios, las empresarias, los trabajadores, las trabajadoras, la gente que está en su casa… pero esto es una cuestión sanitaria”, expresó.

“Tenemos en el horizonte de que podemos tener una vacuna y estar en otra situación. Hasta que eso se materialice la manera que tenemos de cuidarnos es estas restricciones sobre la circulación que son muy agobiantes, solo que no hay otro método”, cerró Todesca.