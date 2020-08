Trotta confirmó que todavía no vuelven las clases a la Ciudad pero llegan los gabinetes tecnológicos

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, rechazó hoy la idea de retomar las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, pero sí dio su aprobación a "trabajar con los chicos que no tienen conectividad en sus hogares", con todas las medidas de seguridad sanitarias frente a la pandemia de coronavirus. "Nosotros no estamos de acuerdo con que los chicos en la ciudad de Buenos Aires vuelvan a las aulas, ya que la realidad epidemiológica aquí es muy compleja, por lo que no hay posibilidades de que vuelvan las clases por el momento", afirmó Trotta en diálogo con radio Mitre.



El tema de un posible regreso limitado de los alumnos a las aulas se planteó ayer, cuando el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció, en una conferencia de prensa, que en la Ciudad saldrán a buscar "uno por uno a sus casas" a los más de "5.000 chicos" que tuvieron problemas de conectividad para seguir sus cursos escolares.



En ese sentido, Trotta, sostuvo que "no va a pasar" que vuelvan ahora las clases presenciales, y refirió que Rodríguez Larreta "no planteó el regreso a las aulas, sino empezar a trabajar para que podamos abrir gabinetes tecnológicos para los chicos con bajo o nulo contacto con la escuela". En esa línea, remarcó que, "en el momento de mayor circulación del virus, no podemos exponer a nuestros docentes y nuestros alumnos con clases presenciales".



En tanto, sí se mostró favorable a "que los chicos con menor nivel de conectividad puedan ir con turnos a gabinetes tecnológicos, ya que es una iniciativa positiva, pero se debe hacer con todas las medidas de seguridad sanitarias correspondientes". Asimismo, destacó que su cartera acompañará "la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de ir a buscar a los chicos de hogares de mayor vulnerabilidad, de poner el foco en aquellos que no han tenido o han tenido muy poco contacto con la escuela".

Qué dicen los docentes

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) rechazó ayer la posibilidad de regresar a las aulas de forma presencial en la ciudad de Buenos Aires, porque con "la vida no se juega" y, esa medida "arriesgará además a toda la comunidad educativa".



Los secretarios general y adjunto de la Ctera, Sonia Alesso y Roberto Baradel, afirmaron que un regreso a las clases presenciales "arriesgará la vida de docentes, estudiantes y la comunidad educativa". "La Región del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) es una de las más castigadas por la pandemia de coronavirus, y lejos está de ser una zona segura para realizar actividades en las que se congrega un gran número de personas, como ocurre en los establecimientos educativos", enfatizaron los dirigentes.