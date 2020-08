El Gobierno ya tiene el decreto para reestructurar la deuda externa: la reunión sería la próxima semana

En el día de ayer a última hora se terminó de elaborar el decreto por el cual Argentina modifica su oferta anterior, del 5 de julio, para la reestructuración de la deuda con los acreedores externos. Según trascendidos, el decreto de Necesidad y Urgencia se publicará en el Boletín Oficial y la reunión con la Comisión de Valores de los Estados Unidos será la próxima semana. Cabe recordar que los tenedores de bonos recibirían 54,8 centavos por dólar (considerando una tasa de salida de 10%).

Con la nueva propuesta de la Argentina para reestructurar su deuda externa, ya acordada con los acreedores privados, el Tesoro enfrentará vencimientos de títulos emitidos bajo ley extranjera por apenas u$s 4500 millones hasta 2024, en lugar de los u$s 30.200 millones originales, con el perfil actual. El Gobierno ya contaba con una adhesión del orden del 35% de los bonistas y los clubes de bonistas argumentaron agrupar entre el 50% y el 60% de las acreencias.

El alivio será de u$s 25.700 millones en este frente, que se sumará a otros u$s 16.800 millones si se considera el trato equitativo para los tenedores de deuda en moneda extranjera con legislación local y totalizará un debt relief de u$s 42.500 millones en los próximos cuatro años y cinco meses.

Asimismo, según los cálculos oficiales del Ministerio de Economía, en el período 2020-2030 la Argentina tendrá un alivio financiero de u$s 37.700 millones, entre los canjes de 21 bonos de deuda externa y los títulos con ley local a reestructurar, cuya oferta se publicaría la próxima semana, tras la aprobación de ambas cámaras del Congreso.

Con el nuevo perfil de los vencimientos, se concentrarán más pagos entre 2030 y 2036, momento para el cual las exportaciones anuales de la Argentina deberían ser sustancialmente mayores que los u$s 65.000 millones de 2019 y el país en plena senda de crecimiento económico.