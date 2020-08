Rodríguez Larreta: "No hay ninguna convocatoria partidaria"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que "no hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo" al ser consultado sobre la protesta prevista para el lunes contra el aislamiento social, preventivo y obligatorio.



"No hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo. No hay ninguna adhesión a título partidario", dijo Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño para dar detalles de cómo seguirá el aislamiento en la ciudad.



Agregó que entienden en la ciudad "la situación de incertidumbre que genera" la continuidad del aislamiento, y dejó claro que también "respetan el derecho a manifestarse".



Sin embargo, pidió "en esta oportunidad el máximo cuidado con el distanciamiento" debido a los posibles contagios de coronavirus que la cercanía social puede generar en un momento en el que los casos están creciendo.

Por otra parte, el jefe de Gobierno porteño anunció que a partir del próximo lunes se habilitará en la Ciudad la práctica de deportes individuales al aire libre en clubes e instituciones privadas, en una nueva apertura en el marco de la cuarentena de Covid-19.

También dijo que a partir del lunes más actividades profesionales quedarán autorizadas para reanudar sus tareas.

En tanto, se anunció para el martes que viene una reunión para evaluar los protocolos que deberían respetar los comerciantes de la zona de Once y de la avenida Avellaneda, que antes de fines de mes podrían volver a funcionar.