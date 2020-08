Economía y política Viernes 14 de Agosto de 2020

El Gobierno rechaza una reforma laboral y asegura que la actividad crece respecto a 2019

El ministro Kulfas indicó que si bien hay cuestiones del mercado laboral que el equipo económico discutirá no hay intenciones oficiales de impulsar una flexibilización. Consideró que el ATP y otras ayudas fueron "exitosas" para morigerar el impacto del coronavirus y no dio precisiones sobre si las restricciones continuarán o no.