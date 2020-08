Puntos de encuentro en torno al canal Magdalena

El canal Magdalena, representa una salida directa al mar de las cargas del comercio exterior argentino, sin tener que navegar el canal Punta Indio ni pasar por Montevideo.

Con una convocatoria superior a los diez mil espectadores que rebasó todas las expectativas, desde Transport & Cargo y Globalports se llevó a cabo una jornada especial para analizar este proyecto que puede cambiar la logística argentina y que está causando un fuerte impacto en el sector.

El panel se desarrolló vía StreamYard, con transmisión simultánea por el canal de YouTube de Globalports y redes sociales.

En la apertura, el senador nacional Jorge Taiana, autor del proyecto para que el Gobierno nacional considere la necesidad de construir el canal de Magdalena, brindó una visión geopolítica de la obra.

Mirá también Avanza el dragado en Puerto La Plata Funcionarios provinciales y municipales constataron el avance de las obras de profundización en la estación fluvial bonaerense. La draga opera con bandera argentina y tripulación nacional

“Este canal es un elemento clave para terminar con la separación que existe entre las zonas productivas de la Argentina. El Magdalena es una especie de gran puente entre la Argentina marítima de la costa patagónica, pero también para la conexión de puertos”, destacó el legislador.

A juicio de Taiana, este canal “es más corto, facilita la salida, puede ser mucho más ancho de solera, puede permitir la doble vía, es más barato para realizar y sobre todo permite transitar siempre por nuestro territorio, y además tiene una ventaja importante y es que toda la obra ya está aprobada, autorizada, y chequeada por la Comisión Administradora del Río de La Plata (CARP) y esto no es un tema menor”.

Luego llegó el turno de Jorge Metz, Subsecretario de Puertos y Vías Navegables durante el período 2015 – 2018.

Sin estar en contra de la variable del canal, Metz cuestionó su oportunidad.

“No se puede analizar la factibilidad técnica, financiera, económica y geopolítica desconectando el canal Magdalena de la red troncal desde el océano hasta Confluencia y su impacto. Tampoco plantearla como la medida estratégica marítima más trascendente de los últimos 100 años. Debemos algún día ser serios y separar los negocios de los mega proyectos de impacto nacional y regional”, resaltó Metz.

Tras resaltar que “su costo de u$s 320 millones es muy elevado y pese a que es una alternativa técnicamente superadora del Canal Punta Indio, por estar alineado a las corrientes y reducir la manga aparente en los cruces, y haberse consensuado con el gobierno uruguayo, a través de la CARP, la obligación de mantener Punta Indio en 34 pies”, Metz propuso una alternativa: que el Pliego de Condiciones de la Red Troncal posea una cláusula de disparo de la obra, atada a tráfico/toneladas pasantes. O también poder atarla a una extensión de la concesión”.

Horacio Tettamanti, Subsecretario de Puertos y Vías Navegables en el período 2012 a 2015, afirmó que la obra, en su primera etapa prevista a 36 pies implica dragar 47 millones de metros cúbicos de fondos blandos, y a un costo entre u$s tres y u$s cuatro el metro cuadrado su costo sería de entre u$s 140 y u$s 170 millones. Asimismo, Tettamanti no estuvo de acuerdo en que la obra del canal Magdalena forme parte de la futura licitación de la red troncal.

Mas a tono con la postura de Taiana, Tettamanti basó su exposición en principios de geopolítica y de soberanía nacional.

“El abordaje de esta problemática tiene una lógica dominante que debe estar por encima de todo y esa es la visión geopolítica y el fuerte impacto sobre el ejercicio soberano de la nación argentina. Ello está más allá de cualquier análisis económico o de coyuntura. Por supuesto que la obra debe ser sometida a una rigurosidad científica y a una factibilidad, pero todo debe estar subordinado a esta cuestión central”, aseguró Tettamanti.

El ex subsecretario volvió a reiterar que “El canal Magdalena no es contra nadie sino a favor de todos los puertos metropolitanos. Este proyecto defiende a la carga de todos los puertos del país, incluido el de Buenos Aires, y tiene como objeto que Argentina cuente con una salida directa al Atlántico. Esta lógica incorpora el nuevo concepto de estructura portuaria metropolitana definida por los puertos de Buenos Aires, Dock Sud y La Plata como un todo y destino de este nuevo canal Magdalena para que el principal enclave de contenedores del país tenga una salida privilegiada al mar”.

Párrafo aparte mereció la crítica de Tettamanti a la política marítima y portuaria llevada a cobo en los años 90: “En base al consenso de Washington se determinó que los argentinos seamos expulsados de nuestros ríos y de nuestros mares, que abandonáramos la presencia de nuestros barcos a favor de buques con banderas de conveniencia, y con puertos privatizados. A partir de allí la Argentina desmanteló toda su infraestructura con pérdida de flotas y puertos y quedamos condenados a una logística por camiones por lo que el futuro quedará fuertemente hipotecado por estas cuestiones. Por eso el canal Magdalena tiene este simbolismo determinante. Nosotros no tenemos que seguir navegando por una canal artificial y más oneroso y que nos obliga ir al norte cuando nosotros debemos ir al sur”.