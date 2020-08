La propuesta de Cippec para crear un ingreso universal a la infancia y luchar contra la pobreza

El sostenido aumento de la pobreza en la Argentina, acentuado por la actual crisis, tiene un impacto especial en los niños y adolescentes. De hecho, según Unicef, se acerca al 60% la pobreza en esa población. Por eso es que el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Cippec, elaboró una propuesta para atacar esa realidad por medio de una redistribución e incremento de las transferencias existentes.

De esta forma, el objetivo es arribar a un ingreso universal a la infancia. “La pobreza y la indigencia están infantilizadas. Hay argumentos de sobra para invertir más en la infancia”, sostiene vía zoom Gala Díaz Langou, responsable de la investigación junto a José Florito y Matilde Karczmarckzyk.

El estudio se detiene sobre los tres tipos de transferencias que se destinan a la infancia en la Argentina: la Asignación Universal por Hijo, las Asignaciones Familiares y las deducciones del Impuesto a las Ganancias.

Sobre el diagnóstico de la actual situación, desde Cippec detectan tres inconvenientes. En primer lugar, la cobertura: hay un 8,8% de niños a los que no alcanzan estas transferencias. Se puede dar por distintos factores. Por ejemplo, no se cumplen los requisitos solicitados en la AUH, no hay un adulto a cargo o son hijos de inmigrantes. Igualmente, Díaz Langou considera que “es un porcentaje relativamente bajo, estamos cerca de llegar a la universalidad”, lo que funciona a la vez como un incentivo.

El segundo inconveniente es la suficiencia: no alcanza para cubrir las necesidades de alimentación de los niños. Y el tercero es la inequidad jurisdiccional: tanto la AUH como las asignaciones familiares tienen zonas prioritarias, que “son distorsivas” según Cippec.

A partir de allí, se elaboran dos posibles escenarios de reforma gradual desde este año hasta 2030. En la primera propuesta, se incrementaría la inversión en estas transferencias en $66.375 millones, lo que equivale a un 0,28% del PBI. Sin embargo, se ampliaría año tras año hasta que el incremento sea en 2030 de $695.099 millones. Es decir, el 3,06% del PBI.

En el segundo escenario, la inversión extra también sería de $70.682 millones para este año, pero se extendería hasta $1,1 billones para 2030. En términos relativos, un aumento del 5,17% para 2030.

Además, se plantea modificar las diferencias regionales actuales. Según este planteo “hay que tener en cuenta el poder de compra más que el costo de vida”. En este caso, se desincentivarían la ciudad de Buenos Aires y la Patagonia.

Por otro lado, el proyecto busca eliminar las corresponsabilidades que hoy tiene la AUH, que son los controles sanitarios, el control de vacunación y el certificado de alumno regular para los mayores de cinco años, ya que generan inequidades relativas a cuestiones de género, según explican desde Cippec. También se propone eliminar la restricción que marca que a partir del sexto hijo no se cobra la AUH o los hijos de inmigrantes. En estos casos para avanzar hacia la universalidad del sistema.

Según las proyecciones realizadas, estas mayores transferencias generarían un impacto positivo en la economía. La simulación a cuatro años indica que se recuperaría el 56% de la inversión mediante impuestos, que se generarían 282.000 puestos de trabajo y que el PBI crecería un 1,4%.

Acá se puede acceder al informe completo.