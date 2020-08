Los despachantes de aduana son esenciales en el comercio exterior

El 16 de agosto se creó el Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina (CDA) y se conmemora su día.

¿Quién es el despachante de aduana? Es el que realiza en nombre de otros ante la aduana trámites y diligencias relativos a la importación, la exportación y demás operaciones aduaneras. El Código Aduanero como una forma de resaltar la importancia que la actividad del despachante tiene para la propia aduana, los ha caracterizado como “auxiliares del servicio aduanero”. Así, la aduana se apoya en él para ejercer el control inteligente y coadyuvar la agilización del tráfico internacional, la correcta tributación y el cumplimiento de las prohibiciones a la importación y exportación. No obstante, una reforma aislada permitió que la función del despacho aduanero la cumpla un “simple autorizado”, no obstante, que la práctica nos demuestra que la falta de conocimientos aduaneros hace que aumente el margen del error, el que no solo incide en los costos, sino que afecta el control aduanero sobre la seguridad internacional.

El tiempo transcurrido nos demuestra que le han asignado más actividades y responsabilidades que no han ido acompañadas de mayores beneficios. Sucintamente, entre otras cabe mencionar que en el 2005 le confiaron la declaración técnica de la mercadería, y pasó a clasificarla arancelariamente, después se le pidió que guarde y digitalice la documentación original por un plazo (depositario fiel), se lo consideró sujeto obligado respecto de la ley de lavado de dinero y debe informar sobre operaciones inusuales a la Unidad de Información Financiera.

Como vemos ya no puede equipararse a un gestor, sino que por el cúmulo de funciones que cumple en la actualidad, es un verdadero asesor de comercio exterior, y su actividad la cumple tanto en favor de los importadores o exportadores que representa, como de la Aduana, toda vez que su rol de auxiliar, lo sitúa como un custodio del cumplimiento de las prohibiciones económica y no económicas. Es un garante de una operación ágil y segura.

Sin embargo, en la actualidad la actividad del despachante también peligra frente a otros operadores, como las agencias marítimas, que deciden aumentar los servicios a ofrecer y adicionalmente ocuparse del despacho.

Asimismo, la aparición del comercio electrónico, la simplificación del trámite, la posibilidad de que los couriers documenten envíos de hasta u$s 3000 y no tenga las mismas obligaciones, ha producido una suerte de competencia desleal, que ha afectado la actividad del despachante de aduana.

Es decir, que el despachante de aduana, antes de empezar a hablar de sus bondades, debe defenderse y probar que no es un intermediario innecesario que encarece el costo en la cadena logística.

El “Marco de Normas relativo al Comercio Electrónico Transfronterizo” de la OMA, en su Introducción destaca que “Las Aduanas desempeñan un papel crucial en el flujo de envíos de comercio electrónico… A tal efecto este marco se desarrolla con la expectativa de que los miembros de la OMA adopten estas normas y prácticas que se basan en la mutua confianza, comunicación, colaboración y una comprensión de los beneficios para todos los interesados, teniendo en cuenta que, al acomodarse a este nuevo sistema de comercio, no se deben pasar por alto los procesos comerciales actuales. Hay que promover la facilitación del comercio electrónico transfronterizo sin comprometer la igualdad de condiciones con el comercio tradicional”.

Por eso, la Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de las Américas (ASAPRA), recogiendo un documento elaborado por el Centro Despachantes de Aduana de Argentina, el 16 de febrero del año en curso, en Punta Cana, República Dominicana, dictó una Declaración, que en uno de sus puntos recomienda que: “La regulación del ecommerce, priorice el control aduanero, preserve la igualdad de beneficios con el comercio tradicional y del tratamiento con los restantes operadores del tráfico internacional”. Resulta claro, que la normativa que las Aduanas han dictado, desoye tal recomendación y significa un tratamiento desigual. Por ello, ASAPRA en la segunda parte del punto 9, expresa: “En su caso, incentivar la intervención del Agente de Aduana o Despachante de Aduana o Corredores en los envíos simplificados;”

Por último, la Declaración, establece: Participar en la plataforma blockchain, tanto en la digitalización de documentos y la documentación electrónica. A tal fin formar una comisión en el seno de ASAPRA, para estudiar y trabajar sobre la cadena que comprende aduanas, cargadores, agentes de aduana o despachantes, transportistas, forwarders, terminales, navieras, bancos y aseguradores.

Esto significa que el Despachante o el Agente Aduana debe revalorizarse.

En conclusión, no se pretende que el despachante de aduana sea el único imprescindible, sino que debe serlo junto a los demás operadores, pues se necesitan los unos a los otros.

Por eso, la idea no es competir, no desplazar, no pujar por quien es mejor, sino como ser mejor, corregir los errores de unos y otros, y tomar lo mejor de cada uno.