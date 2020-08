Los bancos enfrentan la prueba más dura desde la crisis de 2008

"En mis últimos ocho años, tuvimos muchos mini-terremotos, pero nunca de la magnitud de lo que estamos viendo ahora", asegura el CEO de UBS Sergio Ermotti. "Ésta es una crisis impulsada por el miedo pero es diferente... esta vez no se trata sólo de gente perdiendo sus activos o ahorros, se trata de su vida, de sus familias. Es tan profunda, tan distinta", agregó.

El banco más grande de Suiza está capeando la crisis relativamente bien, teniendo en cuenta que el precio de sus acciones bajó sólo 10% este año, una caída más modesta que la de cualquier otra entidad bancaria global, excepto la norteamericana Morgan Stanley.

No es casualidad. Ambos armaron divisiones de gestión de patrimonios que manejan activos por más de u$s 2 billones, lo que les genera comisiones constantes que pagan los ricos y súper-ricos desesperados por recibir asesoramiento.

El resto de la industria -en particular aquellos que principalmente se dedican a préstamos de consumo y crédito a pequeñas empresas- se enfrenta a su prueba más dura desde la crisis financiera de 2008, porque millones de compañías podrían quebrar en medio de cuarentenas sin precedentes y prohibiciones de viajar.

Los gobiernos y los reguladores inyectaron billones de dólares para apuntalar el sistema, garantizar el flujo de crédito y el funcionamiento de los mercados, y ayudar a los hogares a mantenerse a flote con ayudas salariales y suspensiones de pagos de cuotas. Pero muchos de esos planes están a punto de finalizar.

Mientras tanto, las tasas de interés que ya eran negativas en la eurozona cayeron a cero en EE.UU. y a 0,1% en el Reino Unido, lo que genera presión sobre los ya reducidos márgenes que ganan los bancos con los préstamos.

Para los más chicos y débiles que aún luchan por recuperarse del cataclismo de hace 12 años, el coronavirus podría resultar fatal. Para los más grandes, presagia un período de supervivencia con lo justo -bajas ganancias, sin dividendos y premios mucho más bajos o inexistentes- en un momento en el que la mayoría de los inversores ya son pesimistas.

Como siempre, los bancos europeos han sufrido mucho más que sus rivales estadounidenses, que tienen ganancias más generosas para atravesar los años de vacas flacas.

"En el caso de los grandes bancos nacionales, que por ahora enfrentan tasas de interés de cero y una importante exposición al crédito, ¿cómo se puede tener confianza?", se pregunta Bob Diamond, que dirigió Barclays durante la última crisis. "Por favor, explíqueme de dónde provienen las ganancias".

Las enormes pérdidas por créditos incobrables son la principal preocupación. A seis meses de la llegada del Covid-19, los números ya son asombrosos. Los 15 bancos más grandes de EE.UU. reservaron u$s 76.000 millones para cubrir los préstamos incobrables proyectados y sus 32 primos europeos más grandes apartaron unos 56.000 millones de euros, según los datos del Citigroup.

El total de u$s 139.000 millones en provisiones para préstamos incobrables es el más alto desde los u$s 186.000 millones del segundo semestre de 2009, el peor momento de la crisis financiera que derribó a Bear Stearns y Lehman Brothers. Sobre una base de bancos más amplia, la consultora Accenture advierte que las pérdidas estimadas por créditos incobrables podrían llegar a u$s 880.000 millones a fines de 2022.

Para aquellos con grandes operaciones de banca de inversión, el aumento de los ingresos por trading y las comisiones provenientes de la emisión récord de deuda corporativa y acciones han suavizado el golpe.

Sin embargo, el auge del trading no durará. El jefe de JPMorgan, Jamie Dimon, advirtió que los ingresos provenientes de los mercados bursátiles podrían reducirse a la mitad durante el resto del año. Más optimista, el director financiero de Morgan Stanley, Jon Pruzan, asegura que aunque es "muy poco probable" que se repita la bonanza del trading del primer semestre, no será un fin de año "malo" ya que la actividad de los clientes sigue siendo "elevada".

INVERSORES ESCÉPTICOS

La incertidumbre sobre las pérdidas por préstamos, la preocupación por los ingresos en épocas de tasas de interés ultra bajas y la prohibición de dividendos y recompras de acciones se han traducido en una venta masiva de acciones del sector.

Los papeles de los bancos europeos se desplomaron 39% este año, comparado con la caída de 13% del índice Stoxx Europe 600. En Estados Unidos, el Nasdaq Bank Index perdió más de un tercio, mientras que el S&P 500 se mantiene estable en lo que va del año. Eso provocó que el valor para los accionistas se redujera en u$s 987.000 millones según datos de Citi.

"Los bancos esta vez han cumplido con su rol en la macroeconomía", comentó Philipp Hildebrand, que fue presidente del Banco Nacional Suizo y ahora es vicepresidente de BlackRock, la administradora de activos que gestiona u$s 7,3 billones. "Pero en Europa, al menos, no han mostrado buen desempeño desde el punto de vista de los accionistas".

Los bancos europeos cotizan a un promedio de 48% del valor libro de sus activos netos comparado con el 89% en EE.UU. Los gigantes nacionales centenarios Barclays, Deutsche Bank y la italiana UniCredit valen juntos menos que Zoom, la empresa de videoconferencias valuada en u$s 72.000 millones y fundada en 2011.

Traducción: Mariana Oriolo