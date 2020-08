Brandoni convoca a una marcha en contra del Gobierno: "Vamos a hacernos oír"

El actor y ex diputado nacional por la UCR, Luis Brandoni, convocó a “manifestarse en contra de cualquier intento de atropellar las instituciones de la democracia republicana en homenaje al General San Martín”, en el marco de una marcha convocada para el próximo 17 de agosto.

"Vamos a hacernos oír otra vez, cumpliendo todos los protocolos que hay que respetar. Salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana en homenaje al General San Martín. Y por la Argentina, salgamos con nuestra bandera y con nuestras voces a todas las calles del país. Nos van a escuchar… y viva la patria!", plantea el actor través de un video que subió a las redes sociales junto bajo el #17AYoVoy.

Como no coincidir con Beto Brandoni �� defensor de las Instalaciones, Republicano ���� Por supuesto que este #17AYoVoy Gracias Beto �������� pic.twitter.com/6HriWTSwat — Reynaldo Diaz (@Rey_Reich) August 12, 2020

En tanto, en declaraciones recientes a la prensa Brandoni criticó la competencia entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires en medio de la pandemia y calificó como una "pelotudez" la idea de que los porteños sean los culpables de reproducir el virus.

"No me parece que se establezca una competencia entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, y menos que se llegue a decir que los porteños somos los que estamos infectando al país, porque eso es una pelotudez que no se puede sostener en boca de un funcionario", señaló en diálogo con Radio Con Vos.

Este lunes, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, apuntó contra la Ciudad y dijo que "mientras en Capital Federal siguen creciendo los casos, en el conurbano van detrás".